George Pușcaș a venit la Dinamo la finalul lunii februarie a acestui an, dar nu a reușit să impresioneze.

Atacantul de 30 de ani a avut probleme medicale în finalul sezonului trecut și a hotărât să se opereze.

Costel Orac nu are așteptări de la George Pușcaș: „Am zis de la început”

Costel Orac a fost contactat de Sport.ro și a vorbit despre situația lui George Pușcaș la Dinamo, după ce s-a aflat că atacantul va rata startul sezonului în urma operației de hernie inghinală.

Fostul fotbalist al „câinilor”, în perioadele 1981-1989 și 1990-1991, nu crede că George Pușcaș își poate reveni la forma pe care a arătat-o în ultimii ani și trage un semnal de alarmă pentru Dinamo în legătură cu problemele sale legate de accidentări.

(n.r. Se mai poate baza Dinamo pe George Pușcaș după ce revine din accidentare?) Eu am zis de la început, de când a venit Pușcaș, că nu mi se pare un transfer wow. Sigur că a avut ghinionul să fie și accidentat, dar senzația mea e că a venit accidentat și a forțat.

Nu știu dacă își mai poate reveni și să joace la nivelul așteptărilor în câteva luni. Problema e că atunci când începi să ai accidentări așa dese, deja e periculos.”, a spus Costel Orac, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Opt meciuri, un gol și o pasă decisivă sunt cifrele lui George Pușcaș în tricoul lui Dinamo, iar „câinii” sunt în căutarea unui atacant.

Fotbalistul de 30 de ani trecut pe la Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa, Genoa și Bodrum FF este cotat la 750.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.