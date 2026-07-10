GALERIE FOTO S-ar putea întoarce împotriva lui: remarca interpretabilă, făcută de Djokovic despre Sinner

S-ar putea întoarce împotriva lui: remarca interpretabilă, făcută de Djokovic despre Sinner Tenis
Marcu Czentye
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Novak Djokovic și-a acordat o nouă șansă bună de a câștiga titlul de mare șlem cu numărul 25.

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Novak DjokovicJannik SinnerWimbledon 2026Tenis ATP
Din articol

Finalist la Melbourne și cel puțin semifinalist la Wimbledon, Novak Djokovic (39 de ani, 8 ATP) trăiește o a doua tinerețe în tenis în care bifează rezultate pe care alți tenismeni nu le-au atins într-o carieră întreagă.

Tenismenul din Belgrad îl întâlnește pe italianul Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) în semifinalele competiției de la Wimbledon pentru a treia oară în ultimii patru ani.

Djokovic - Sinner: 2-1, în meciurile jucate la Wimbledon

În 2023, Djokovic s-a impus în minimum de seturi, 6-3, 6-4, 7-6, pe când, în 2025, Sinner a oglindit performanța, impunându-se cu 6-3, 6-3, 6-4.

Cu doar două seturi pierdute în cadrul Wimbledon 2026, în meciul ezitant din runda inaugurală, cu Miomir Kecmanovic, Jannik Sinner rămâne mare favorit nu doar la victorie, în acest meci, dar și la apărarea titlului de campion.

Dincolo de clasament și formă recentă, Sinner a primit o doză suplimentară de motivație, după o declarație făcută de Djokovic pentru publicația GQ.

Într-un joc în care a fost rugat să își rezume rivalii într-un singur cuvânt, Djokovic l-a numit pe Rafael Nadal, „tenacitate,” pe Roger Federer, „eleganță,”, pe Carlos Alcaraz, „charismă,” iar, când a venit rândul italianului Jannik Sinner, a răspuns: „schi.”

Mai mulți fani ai tenismenului antrenat de australianul Darren Cahill au interpretat replica lui 'Nole' ca fiind acidă la adresa lui Jannik Sinner.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic srb wb 2026 03
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Cum a comentat Novak Djokovic vâlva începută pe rețelele sociale

Djokovic a respins acuzațiile, în timpul Openului Australian, transmițând că respectă performanțele atinse de Sinner în tenis.

„Da, am văzut pe rețelele sociale că subiectul a fost transformat într-o dramă, ca și cum l-aș fi umilit sau aș fi arătat intenționat o lipsă de respect. E ridicol. A fost un interviu în care trebuie să te gândești la ceva într-o secundă.

Când a apărut numele lui Sinner, mi-a venit în minte o imagine cu el schiind. Văzusem în acea perioadă că a schiat, pe undeva. În plus, eu și cu el vorbim mereu despre schi. Din acest motiv am spus schi, nu pentru că nu îi respect realizările în tenis, din contră,” s-a apărat Novak Djokovic, într-o conferință de presă organizată la Melbourne, în prima lună a acestui an.

Cea mai așteptată semifinală din cele patru ale probelor individuale din cadrul Wimbledon 2026, Novak Djokovic - Jannik Sinner, se joacă vineri, 10 iulie, după ora 17:30.

Jannik Sinner

  • Sinner getty
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