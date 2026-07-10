Finalist la Melbourne și cel puțin semifinalist la Wimbledon, Novak Djokovic (39 de ani, 8 ATP) trăiește o a doua tinerețe în tenis în care bifează rezultate pe care alți tenismeni nu le-au atins într-o carieră întreagă.

Tenismenul din Belgrad îl întâlnește pe italianul Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) în semifinalele competiției de la Wimbledon pentru a treia oară în ultimii patru ani.

Djokovic - Sinner: 2-1, în meciurile jucate la Wimbledon

În 2023, Djokovic s-a impus în minimum de seturi, 6-3, 6-4, 7-6, pe când, în 2025, Sinner a oglindit performanța, impunându-se cu 6-3, 6-3, 6-4.

Cu doar două seturi pierdute în cadrul Wimbledon 2026, în meciul ezitant din runda inaugurală, cu Miomir Kecmanovic, Jannik Sinner rămâne mare favorit nu doar la victorie, în acest meci, dar și la apărarea titlului de campion.

Dincolo de clasament și formă recentă, Sinner a primit o doză suplimentară de motivație, după o declarație făcută de Djokovic pentru publicația GQ.

Într-un joc în care a fost rugat să își rezume rivalii într-un singur cuvânt, Djokovic l-a numit pe Rafael Nadal, „tenacitate,” pe Roger Federer, „eleganță,”, pe Carlos Alcaraz, „charismă,” iar, când a venit rândul italianului Jannik Sinner, a răspuns: „schi.”

Mai mulți fani ai tenismenului antrenat de australianul Darren Cahill au interpretat replica lui 'Nole' ca fiind acidă la adresa lui Jannik Sinner.