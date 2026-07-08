Godwin Udosen (18 ani) a fost transferat de Dinamo în urmă cu doi ani, din Nigeria, de la Blessed Star Academy, și este așteptat să debuteze în acest sezon, ținând cont că a făcut parte din lotul lui Nuno Campos pentru deplasarea din Polonia.

Tânărul fotbalist nigerian a fost legitimat de Dinamo în acest an. Până acum s-a antrenat alături de prima echipă la Săftica.

Bogdan Costicea: ”Godwin Udosen este foarte bun”

Bogdan Costicea, scouterul care l-a adus pe Udosen la Dinamo, a vorbit la superlativ despre calitățile acestuia și a spus că nigerianul este ”mult peste nivelul fotbalului românesc”.

"Godwin Udosen este un jucător foarte bun. O să îl vedeți. Este foarte mult peste nivelul campionatului românesc. Trebuie doar să existe răbdare și să i se dea încredere. Din sezonul acesta, probabil, îl vom vedea la lucru.

Este un mijlocaș central box-to-box. Poate juca și număr șase. E un jucător foarte bun pentru vârsta pe care o are și, în primul rând, pentru formarea de care a avut parte.

E un jucător deosebit, cu fizic de top, cu viziune de top, cu mobilitate de top și cu tehnică de top! O să îl vedem și, cu siguranță, Dinamo a făcut o afacere foarte bună!", a spus Costicea, potrivit iamsport.ro.

Dinamo, în această perioadă de mercato

Antrenor - Nuno Campos (nou)

Veniri - Răzvan Radu (Metalul Buzău / 60.000 euro), Ianis Doană (CSM Reșița / 25.000 euro), Yacine Bourhane (Aris Limassol / gratis), Oliver Hintsa (Sogndal / gratis), Martin Pascual (CD Mirandes / gratis), Alaa Bellaarouch (Sporting Braga / împrumutat), Adriano Manole (CFC Argeș / gratis), Ștefan Opriș (FCU Cluj / gratis), Eduard Ilincaș (promovat de la juniori)

Reveniri după împrumuturi - David Irimia (Metaloglobus), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Costin Amzăr (Al Nasr SC), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău), Codruț Sandu (Corvinul), Ianys Neculai (CS Dinamo), Peter Maapia (Gloria Bistrița), Sanusi Hussaini (Minaur Baia Mare), Matei Marin (Olimpia Satu Mare), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo), Ahmed Bala (Înainte Modelu), Andrei Ionică (LPSHD Clinceni), Raul Rotund (ASA Tg. Mureș), Luca Bărbulescu (Corvinul), Casian Soare (CS Dinamo)

Plecări - Valentin Țicu (FCV Farul / gratis), Eddy Gnahore, Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Jordan Ikoko (contracte încheiate), Costin Amzăr (contract reziliat), Valentin Dumitrache (Chindia / împrumutat), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat)