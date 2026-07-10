Final de eră! Sadio Mane și-a anunțat retragerea după Cupa Mondială

Final de eră! Sadio Mane și-a anunțat retragerea după Cupa Mondială CM 2026
SPORT.RO
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Sadio Mane (34 de ani) și-a anunțat retragerea de la naționala Senegalului, la câteva zile după eliminarea de la Cupa Mondială.

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Senegal a părăsit dramatic Cupa Mondială, după 2-3, în urma prelungirilor, contra Belgiei. Africanii aveau 2-0 în minutul 85, însă Lukaku și Tielemans au marcat două goluri pe finalul timpului regulamentar și au trimis meciul în prelungiri, unde tot Tielemans a fost decisiv.

Sadio Mane s-a retras de la naționala Senegalului

Vineri, Sadio Mane, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Senegalului, și-a anunțat retragerea de la echipa națională.

"Am dat totul pentru echipa națională. Am dat tot ce am avut mai bun și am luptat mereu cu înverșunare pentru țara noastră. Sprijinul vostru necondiționat a fost forța care m-a împins spre succes", a transmis Sadio Mane, potrivit L'Equipe.

  • Mane a debutat pentru Senegal în 2012. Este cel mai bun marcator din istoria naționalei, cu 54 de goluri, și al doilea jucător ca număr de meciuri, 130, după Idrissa Gueye (135).

Mane a transmis că nu va rămâne departe de fotbalul senegalez, fiind dispus să ocupe o funcție la echipa națională.

"De mâine îmi voi pune cu bucurie experiența în slujba națiunii, fie în cadrul unui staff tehnic, pe banca tehnică sau în structurile de conducere", a mai spus Sadio Mane.

Sadio Mane a cucerit Cupa Africii alături de Senegal în 2022 și a participat la două ediții ale Cupei Mondiale, în 2018 și 2026.

În ianuarie 2026, Sadio Mane a sărbătorit și a doua Cupă a Africii câștigată cu Senegal, însă din cauza incidentelor din timpul finalei trofeul a fost retras de CAF și acordat în martie finalistei Maroc. Senegal a făcut apel la TAS, iar acum se așteaptă verdictul.

La nivelul echipei de club, fostul star de la Liverpool mai are un an de contract cu Al Nassr, formație saudită cu care a semnat în 2023 și la care este coechipier cu Cristiano Ronaldo.

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