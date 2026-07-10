Final de eră! Sadio Mane și-a anunțat retragerea după Cupa Mondială

Senegal a părăsit dramatic Cupa Mondială, după 2-3, în urma prelungirilor, contra Belgiei. Africanii aveau 2-0 în minutul 85, însă Lukaku și Tielemans au marcat două goluri pe finalul timpului regulamentar și au trimis meciul în prelungiri, unde tot Tielemans a fost decisiv.

Sadio Mane s-a retras de la naționala Senegalului

Vineri, Sadio Mane, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Senegalului, și-a anunțat retragerea de la echipa națională.

"Am dat totul pentru echipa națională. Am dat tot ce am avut mai bun și am luptat mereu cu înverșunare pentru țara noastră. Sprijinul vostru necondiționat a fost forța care m-a împins spre succes", a transmis Sadio Mane, potrivit L'Equipe.

Mane a debutat pentru Senegal în 2012. Este cel mai bun marcator din istoria naționalei, cu 54 de goluri, și al doilea jucător ca număr de meciuri, 130, după Idrissa Gueye (135).

Mane a transmis că nu va rămâne departe de fotbalul senegalez, fiind dispus să ocupe o funcție la echipa națională.

"De mâine îmi voi pune cu bucurie experiența în slujba națiunii, fie în cadrul unui staff tehnic, pe banca tehnică sau în structurile de conducere", a mai spus Sadio Mane.