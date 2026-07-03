Pe lângă Zeljko Kopic, de la Dinamo au plecat și fotbaliști importanți în această perioadă, iar oficialii „câinilor” vor să aducă jucători pe măsura celor care au părăsit echipa bucureșteană.

Costel Orac a fost contactat de Sport.ro pentru a vorbi despre jucătorii care s-au despărțit de Dinamo și despre pozițiile în care ar trebui să se întărească echipa lui Nuno Campos.

Costel Orac a numit poziția unde Dinamo are nevoie întăriri: „Trebuie să ia”

Fostul fotbalist al „câinilor” în perioadele 1981-1989 și 1990-1991 a sesizat direcția conducerii roș-albe, care și în această vară a adus jucători tineri, dar a punctat că Nuno Campos va avea neapărată nevoie de un atacant.

Andrei Nicolescu a anunțat că se lucrează la transferul unui atacant străin și a vorbit și despre interesul lui Dinamo pentru Vladislav Blănuță, care nu își mai dorește să continue la Dinamo Kiev.

Costel Orac consideră că echipa bucureșteană ar trebui să aducă înlocuitor pe posturile de unde au fost plecări în această vară.

„(n.r. Cum vi se par transferurile făcute până acum de Dinamo?) Ca anul trecut, s-au făcut transferuri de jucători tineri, deci nu mi se pare surprinzătoarea direcția lui Dinamo. Cred că este un lucru bun pentru viitor. Sigur, suporterii așteaptă rezultate imediate, dar e dificil.

(n.r. Cum vedeți plecările unor jucători importanți de la Dinamo, cum sunt Boateng, Gnahore și Milanov) Au plecat jucători de bază, acum să vedem cine îi va înlocui.

Dinamo ar trebui să se întărească pe pozițiile de unde au plecat jucători, dar trebuie să ia și un atacant, pentru că și anul trecut a fost o problemă, am văzut că au adus și un portar, așa că lucrurile s-au cam echilibrat. Să vedem jucătorii noi cât de repede se integrează și cât de utili vor fi.”, a spus Costel Orac în exclusivitate pentru Sport.ro.

Rămâne de văzut ce atacant va veni la Dinamo în cele din urmă. „Câinii” vor mai avea de-a lungul sezonului și varianta George Pușcaș, care s-a operat și nu va fi disponibil pentru starul stagiunii 2026/2027.

Opt meciuri, un gol și o pasă decisivă sunt cifrele lui George Pușcaș în tricoul lui Dinamo.