Gabi Tamaș, anunțat a doua oară: „A fost invitat și la semnat”

Fostul fotbalist trecut prin primele ligi din Spania, Anglia și Franța a fost anunțat oficial pentru a doua oară de ASA Târgu Mureș.

Gabriel Tamaș este noul manager executiv al echipei din Liga 2, fapt pe care ASA Târgu Mureș l-a anunțat pe 22 mai, cu mai puțin de două luni în urmă.

”Unii spuneau că e doar invitat la emisiuni.

Noi putem confirma că a fost invitat și la semnat.

Gabi Tamaș este oficial Manager Executiv la ASA Târgu Mureș”, a fost mesajul postat de mureșeni, de data aceasta, pe contul de Instagram.