Gabi Tamaș, anunțat a doua oară: „A fost invitat și la semnat”
Fostul fotbalist trecut prin primele ligi din Spania, Anglia și Franța a fost anunțat oficial pentru a doua oară de ASA Târgu Mureș.
Gabriel Tamaș este noul manager executiv al echipei din Liga 2, fapt pe care ASA Târgu Mureș l-a anunțat pe 22 mai, cu mai puțin de două luni în urmă.
”Unii spuneau că e doar invitat la emisiuni.
Noi putem confirma că a fost invitat și la semnat.
Gabi Tamaș este oficial Manager Executiv la ASA Târgu Mureș”, a fost mesajul postat de mureșeni, de data aceasta, pe contul de Instagram.
Fost internaţional român cu 67 de selecţii şi 3 goluri pentru echipa naţională a României, Gabriel Tamaş a reprezentat România inclusiv la Campionatul European UEFA EURO 2008, fiind timp de peste un deceniu unul dintre cei mai apreciaţi fundaşi centrali ai generaţiei sale.
În cariera de jucător, Gabriel Tamaş a evoluat în campionate importante ale Europei, precum Premier League, LaLiga, Ligue 1, SuperLiga Turciei sau Premier Liga din Rusia, bifând prezenţe pentru cluburi importante precum Dinamo Bucureşti, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Bromwich Albion, Cardiff City, Watford, FCSB, Hapoel Haifa, FC Voluntari sau Petrolul Ploieşti.
După retragerea din activitate, Gabriel Tamaş şi-a început parcursul în conducerea fotbalistică, ocupând funcţia de preşedinte la FC Voluntari, iar ulterior pe cea de director sportiv la Concordia Chiajna.