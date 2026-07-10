Catania, formație care în sezonul trecut a încheiat pe locul 2 în Serie C și a ratat promovarea la baraj, a anunțat sosirea lui Luca Mihai. Mijlocașul a semnat un contract pe două sezoane și se întoarce în Italia după trei ani în care a jucat în România.

Luca Mihai a semnat cu Catania

La Catania, Luca Mihai va fi antrenat de Emilio Longo, care a semnat și el recent un contract pe două sezoane, și va lupta pentru promovarea în Serie B.