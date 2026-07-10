OFICIAL La doi ani după accidentarea horror, fotbalistul din Superliga a fost prezentat în Italia

La doi ani după accidentarea horror, fotbalistul din Superliga a fost prezentat în Italia Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Luca Mihai (22 de ani), mijlocașul care în sezonul trecut a evoluat la UTA Arad, a semnat acum un contract în Italia.

TAGS:
Luca MihaiCatania
Din articol

Catania, formație care în sezonul trecut a încheiat pe locul 2 în Serie C și a ratat promovarea la baraj, a anunțat sosirea lui Luca Mihai. Mijlocașul a semnat un contract pe două sezoane și se întoarce în Italia după trei ani în care a jucat în România.

Luca Mihai a semnat cu Catania

La Catania, Luca Mihai va fi antrenat de Emilio Longo, care a semnat și el recent un contract pe două sezoane, și va lupta pentru promovarea în Serie B.

În aprilie 2024, Luca Mihai a trecut printr-un moment de cumpănă după o accidentare gravă suferită într-un meci Dinamo - Poli Iași. Mijlocașul a fost victima unei intrări foarte dure a lui Josue Homawoo și s-a ales cu un diagnostic dur: fisură la nivelul timpanului și traumatism cranio-cerebral.

În ciuda accidentării grave, Mihai a revenit pe teren, a mai jucat la Gloria Buzău și UTA Arad, iar acum a revenit în țara în care și-a făcut o parte a junioratului, la Chievo, Bologna sau Spal.

Accidentarea suferită de Luca Mihai în 2024

  • Dinamo bucuresti poli iasi superliga superbet play out 14042024 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce au făcut cinci tineri din Brașov în mai multe apartamente închiriate în regim hotelier
Ce au făcut cinci tineri din Brașov în mai multe apartamente închiriate în regim hotelier
ULTIMELE STIRI
Pan Zhanle a spus tot! De ce a venit să se antreneze alături de David Popovici
Pan Zhanle a spus tot! De ce a venit să se antreneze alături de David Popovici
Probleme pentru starul Franței după meciul cu Maroc. Anunțul antrenorului despre Mbappe
Probleme pentru starul Franței după meciul cu Maroc. Anunțul antrenorului despre Mbappe
Conor McGregor se bate în direct pe VOYO. UFC, duminică de la 4:00
Conor McGregor se bate în direct pe VOYO. UFC, duminică de la 4:00
Gabi Tamaș, anunțat la noua echipă: "Unii spuneau că e invitat doar la emisiuni"
Gabi Tamaș, anunțat la noua echipă: "Unii spuneau că e invitat doar la emisiuni"
Final de eră! Sadio Mane și-a anunțat retragerea după Cupa Mondială
Final de eră! Sadio Mane și-a anunțat retragerea după Cupa Mondială
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Messi, lider solitar în topul marcatorilor de la CM 2026! Mbappe, Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi, lider solitar în topul marcatorilor de la CM 2026! Mbappe, Haaland și Kane stau la pândă

FCSB a dat lovitura: ”I-am dat toată încrederea, va fi imposibil să nu iasă în evidență”

FCSB a dat lovitura: ”I-am dat toată încrederea, va fi imposibil să nu iasă în evidență”

E gata! FCSB a făcut anunțul

E gata! FCSB a făcut anunțul

OUT! Încă o plecare de la FCSB: ”Asta e situația”

OUT! Încă o plecare de la FCSB: ”Asta e situația”



Recomandarile redactiei
Final de eră! Sadio Mane și-a anunțat retragerea după Cupa Mondială
Final de eră! Sadio Mane și-a anunțat retragerea după Cupa Mondială
Gabi Tamaș, anunțat la noua echipă: "Unii spuneau că e invitat doar la emisiuni"
Gabi Tamaș, anunțat la noua echipă: "Unii spuneau că e invitat doar la emisiuni"
Edi Iordănescu, în spatele transferului lui Radu Drăgușin?! „Am fost în contact aproape permanent cu el”
Edi Iordănescu, în spatele transferului lui Radu Drăgușin?! „Am fost în contact aproape permanent cu el”
Adrian Mazilu își poate relansa cariera! Soluția pentru „perla” lui Dinamo
Adrian Mazilu își poate relansa cariera! Soluția pentru „perla” lui Dinamo
S-ar putea întoarce împotriva lui: remarca interpretabilă, făcută de Djokovic despre Sinner
S-ar putea întoarce împotriva lui: remarca interpretabilă, făcută de Djokovic despre Sinner
Alte subiecte de interes
Speranțe pentru codașa Gloria Buzău! Două transferuri de top și victorie în primul amical al anului pentru echipa lui Eugen Neagoe
Speranțe pentru codașa Gloria Buzău! Două transferuri de top și victorie în primul amical al anului pentru echipa lui Eugen Neagoe
Surpriză de la CFR Cluj în lotul cu care Gloria Buzău încearcă salvarea de la retrogradare!
Surpriză de la CFR Cluj în lotul cu care Gloria Buzău încearcă salvarea de la retrogradare!
A ieșit campion cu CFR Cluj, a jucat la Atalanta și în naționala Italiei, iar acum a ajuns în Serie D!
A ieșit campion cu CFR Cluj, a jucat la Atalanta și în naționala Italiei, iar acum a ajuns în Serie D!
E oficial: echipa unde Nicolae Dică a trăit „coșmarul” carierei s-a desființat
E oficial: echipa unde Nicolae Dică a trăit „coșmarul” carierei s-a desființat
CITESTE SI
Fostul primar Cătălin Cherecheș va fi eliberat condiționat din închisoare. Tribunalul a respins contestația DNA

stirileprotv Fostul primar Cătălin Cherecheș va fi eliberat condiționat din închisoare. Tribunalul a respins contestația DNA

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

stirileprotv Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

stirileprotv Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!