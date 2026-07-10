Catania, formație care în sezonul trecut a încheiat pe locul 2 în Serie C și a ratat promovarea la baraj, a anunțat sosirea lui Luca Mihai. Mijlocașul a semnat un contract pe două sezoane și se întoarce în Italia după trei ani în care a jucat în România.
Luca Mihai a semnat cu Catania
La Catania, Luca Mihai va fi antrenat de Emilio Longo, care a semnat și el recent un contract pe două sezoane, și va lupta pentru promovarea în Serie B.
În aprilie 2024, Luca Mihai a trecut printr-un moment de cumpănă după o accidentare gravă suferită într-un meci Dinamo - Poli Iași. Mijlocașul a fost victima unei intrări foarte dure a lui Josue Homawoo și s-a ales cu un diagnostic dur: fisură la nivelul timpanului și traumatism cranio-cerebral.
În ciuda accidentării grave, Mihai a revenit pe teren, a mai jucat la Gloria Buzău și UTA Arad, iar acum a revenit în țara în care și-a făcut o parte a junioratului, la Chievo, Bologna sau Spal.