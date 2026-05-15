Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a afirmat vineri, într-o conferinţă de presă, că, după victoria cu 2-1 din etapa trecută, cu FC Argeş, formaţia sa are motivaţia necesară pentru a obţine cele trei puncte şi în partida cu CFR Cluj, de sâmbătă.

Dinamo, la ultimul meci pe teren propriu al sezonului

"Este ultimul nostru meci pe teren propriu din acest sezon de Superligă. Echipa este într-o formă bună, suntem motivaţi după acest meci cu FC Argeş, unde energia şi spiritul nostru de echipă ne-au adus, în cele din urmă, aceste trei puncte importante.

Căutăm o altă victorie împotriva CFR-ului, echipă care a dovedit în această ultimă perioadă, cu Daniel Pancu, că se descurcă foarte bine. Au rezultate bune.

Va fi un meci dificil, foarte dificil, împotriva unui adversar foarte bun, dar motivaţia noastră este la un nivel ridicat şi vrem să dăm totul pe teren pentru a obţine încă trei puncte", a declarat Kopic.

Pe Kopic nu-l interesează problemele interne de la CFR Cluj

Situaţia antrenorului Daniel Pancu la CFR Cluj, despre care se spune că ar pleca la finalul campionatului la Rapid, Kopic a spus că nu pregăteşte partida ţinând cont de aceste aspecte interne ale formaţiei clujene.

"Acesta nu este un lucru care să ne intereseze. Acestea sunt chestiunile lor interne, iar noi suntem concentraţi doar pe noi înşine.

Nu facem calcule legate de discuţiile lor, dacă le va afecta sau nu echipa. Este vorba doar despre noi, despre cum să pregătim meciul în cel mai bun mod posibil. Sunt sigur că şi ei vor fi foarte motivaţi mâine", a precizat Kopic.

Cei patru absenți ai lui Dinamo

Tehnicianul croat a precizat că nu se poate baza pe patru jucători în partida cu CFR Cluj:

"În continuare nu ne putem baza pe (Mamoudou) Karamoko, nu ne putem baza pe (Adrian) Mazilu, pe (Andrei) Mărginean. Toţi ceilalţi jucători au fost la antrenament şi s-au pregătit pentru mâine. Şi Alberto Soro este, de asemenea, indisponibil".

Croatul a vorbit despre viitorul său pe banca lui Dinamo

Referitor la viitorul său la Dinamo, Kopic a spus că nu s-a gândit deocamdată dacă va continua sau nu din vară la formaţia bucureşteană.

"Important este cum vom termina sezonul. Este cel mai important lucru pentru club, pentru suporterii noştri, pentru toată lumea.

Pentru mine, alte lucruri sunt, de asemenea, foarte importante. Nici măcar nu m-am gândit, am contractul meu şi nu am petrecut nicio secundă din timpul meu gândindu-mă la alte lucruri. Este vorba doar despre pregătirea pentru aceste următoarele două meciuri", a mai spus Zeljko Kopic, conform Agerpres.

Dinamo o va întâlni pe CFR Cluj sâmbătă, de la ora 21:00, pe stadionul Arcul de Triumf, într-o partidă din cadrul etapei a 9-a a play-off-ului Superligii României.

Veste bună la Dinamo: Raul Opruț și-a prelungit contractul

Dinamo a anunțat vineri după-amiază prelungirea contractului cu fundașul stânga Raul Opruț:

”Raul Opruț rămâne câine roșu până în 2029! ❤️🤍

Suntem bucuroși să anunțăm că Raul și-a prelungit contractul cu Dinamo până la 30.06.2029.

Venit în vara anului 2024, Raul a demonstrat rapid că este omul potrivit pentru banda stângă, devenind un jucător important pentru echipă și pentru spiritul acestui club. Cu 81 de meciuri în tricoul alb-roșu, 7 goluri și 3 pase decisive, și-a câștigat locul în inimile dinamoviștilor prin devotament, muncă și pasiune.

Raul, îți mulțumim pentru tot ce ai oferit până acum și avem încredere că cele mai frumoase momente abia urmează! Îți dorim multă sănătate, succes și cât mai multe bucurii alături de Dinamo!”.