Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul rundei secunde din sezonul regular al Superligii României.

Programul etapei a doua din Superligă

Etapa a doua din sezonul regular al campionatului României se va desfășura între 24 iulie și 27 iulie, ca de obicei între zilele de vineri și luni.

Runda secundă va începe cu FC Argeș - Petrolul Ploiești (vineri, 24 iulie, 18:30) și se va încheia cu FC Botoșani - FC Rapid (luni, 27 iulie, 21:30).

Dinamo - Universitatea Craiova, derby-ul etapei

Meciul Dinamo - Universitatea Craiova este derby-ul etapei și va avea loc duminică, 26 iulie, de la 21:30.

Vineri, 24 iulie

Ora 18:30 FC Argeș - Petrolul Ploiești

Ora 21:30 CFR 1907 Cluj - FC Voluntari

Sâmbătă, 25 iulie

Ora 18:30 UTA - Oțelul Galați

Ora 21:30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - FCSB

Duminică, 26 iulie

Ora 18:30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe - Universitatea Cluj

Ora 21:30 Dinamo - Universitatea Craiova

Luni, 27 iulie

Ora 18:30 Farul Constanța - Corvinul Hunedoara

Ora 21:30 FC Botoșani - FC Rapid

Cele mai importante faze ale jocului vor fi redate în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro.