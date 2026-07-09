Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul rundei secunde din sezonul regular al Superligii României.
Programul etapei a doua din Superligă
Etapa a doua din sezonul regular al campionatului României se va desfășura între 24 iulie și 27 iulie, ca de obicei între zilele de vineri și luni.
Runda secundă va începe cu FC Argeș - Petrolul Ploiești (vineri, 24 iulie, 18:30) și se va încheia cu FC Botoșani - FC Rapid (luni, 27 iulie, 21:30).
Dinamo - Universitatea Craiova, derby-ul etapei
Meciul Dinamo - Universitatea Craiova este derby-ul etapei și va avea loc duminică, 26 iulie, de la 21:30.
Vineri, 24 iulie
- Ora 18:30 FC Argeș - Petrolul Ploiești
- Ora 21:30 CFR 1907 Cluj - FC Voluntari
Sâmbătă, 25 iulie
- Ora 18:30 UTA - Oțelul Galați
- Ora 21:30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - FCSB
Duminică, 26 iulie
- Ora 18:30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe - Universitatea Cluj
- Ora 21:30 Dinamo - Universitatea Craiova
Luni, 27 iulie
- Ora 18:30 Farul Constanța - Corvinul Hunedoara
- Ora 21:30 FC Botoșani - FC Rapid
Cele mai importante faze ale jocului vor fi redate în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro.