Adi Popa, OUT de la FCSB la finalul lunii! Gigi Becali a facut anuntul IN DIRECT: "Eu am avut incredere in el cand nu a avut nimeni!" 

FCSB s-a impus fara probleme cu Dinamo in semifinalele Cupei Romaniei, 3-0.

Adi Popa, readus la echipa dupa ce fusese interzis de patron in urma scandalului iscat dupa ce jucatorul a fost in somaj tehnic, a deschis scorul pentru ros-albastri.

Criticat in numeroase randuri de patron, Adi Popa a vorbit dupa victoria de aseara si i-a dedicat lui Becali golul. Cu toate astea, la finalul lunii, atacantul va pleca de la FCSB, dupa ce contractul sau cu clubul va expira.

Gigi Becali a anuntat in direct ca Popa va pleca la finalul intelegerii, odata cu expirarea contractului.

"Normal sa mi-l dedice ca nu a avut nimeni incredere in el si eu am avut. Nu l-am indepartat eu, dovada ca eu l-am inclus. Nimeni nu a avut incredere, eu am spus <<Chiar daca nu e pregatit, are experienta, poate juca!>>.

Sa fie sanatos, mai are 4-5 zile, ii expira contractul si cu asta basta", a declarat Gigi Becali la PRO X.