"Eu nu joc finala! Am contract pana pe 30 iunie, mai am 4 zile si gata! Ii dedic golul domnului Becali!" Adi Popa si-a anuntat IN DIRECT plecarea de la FCSB

FCSB a castigat cu Dinamo, 3-0, prin golurile inscrise de Adi Popa, Darius Olaru si Cristian Dumitru!

Ros-albastrii s-au impus fara probleme in mansa tur a semifinalelor Cupei Romaniei cu Dinamo. Adi Popa, jucatorul 'interzis' de Gigi Becali la club dupa ce a contestat decizia patronului de a-l baga in somaj tehnic, insa a fost sunat de finantator atunci cand mai multi titulari s-au accidentat.

Popa a inceput meciul titular si a deschis scorul pentru FCSB in prima repriza. La finalul meciului, atacantul a vorbit despre perioada grea prin care a trecut si a anuntat in direct ca acesta ar fi putut fi ultimul sau meci in tricoul ros-albastrilor.

"Ma bucur foarte mult pentru ca Dinamo era printre putinele echipe din Liga 1 impotriva careia nu marcasem, nu aveam niciun gol in derby, vin dupa o perioada foarte grea.

Nu mai are rost sa vorbim de trecut este istorie, ma gandesc la prezent si viitor si sa vedem ce ne rezerva viitorul.

Eu nu ma tem de nimic, doar de Dumnezeu. Le multumesc celor care au fost alaturi de mine in perioada asta, celor care au avut incredere in mine. Vreau sa ii dedic golul domnului Becali, am inteles ca este ziua dansului, sper ca i-am facut seara mai frumoasa.

Mi-am aratat mie ca sunt un fotbalist profesionist si atat. Eu nu am avut niciun razboi cu nimeni, sunt fotbalist profesionist, am fost sunat sa vin la pregatire, am venit, m-am pregatit si atat.

Este dificil sa joci in derby fara suporteri, nu este un secret atmosfera creata in jurul derby-ului si cea creata de fani in tribuna. Nu mai prind finala, mai am 4 zile de contract si sunt liber.

Depinde de domnul Vintila daca voi juca luni, daca nu, a fost ultimul meci si ma bucur ca am terminat cu gol.

Ma rog pentru baieti sa castige trofeul si voi considera ca mi-am adus si eu aportul la asta", a declarat Adi Popa la finalul meciului.