Mircea Rednic, DEVASTAT de moartea lui Ionut Popa! Antrenorul de la Poli Iasi, in LACRIMI: "M-am rugat la Dumnezeu sa-si revina! Am vrut sa il ajut, dar nu mai era nimic de facut"

Mircea Rednic a fost profund afectat de moartea bunului sau prieten, Ionut Popa.

Cu greu si-a putut stapani emotiile antrenorul lui Poli Iasi dupa primirea tristei vesti. Mircea Rednic si-ar fi dorit din tot sufletul ca Ionut Popa sa isi poata reveni si a fost dispus sa il ajute, insa boala a fost prea avansata si nu s-a mai putut face nimic:

"Am pierdut un prieten, am pierdut un om de fotbal, un om care in aceasta perioada, de cand sunt la Iasi m-a sustinut si nu pot sa uit, in afara de mesajele pe care le primeam dupa fiecare meci, cand mi s-a strigat demisia el m-a sunat si m-a incurajat si mi-a spus ca pana la urma o sa reusesc aici. Am vorbit cu el inainte sa faca stop cardiac si tot speram, am vorbit si cu fata lui Medamira, am avut incredere si m-am rugat la Dumnezeu ca el sa-si revina.

Din pacate nu si-a revenit si Popica a plecat dintre noi. Imi pare rau ca nu am facut mai multe pentru el, m-am oferit sa-l ajut dar nu mai era nimic de facut. Orice interventie chirurgicala nu mai aducea nicio imbunatatire in sanatatea lui.

Cu regret pot sa spun ca e o zi trista. Dumnezeu sa-l odihneasca, pentru ca a fost un om bun, un om cu suflet mare si ca om de fotbal s-a implicat foarte mult la echipele la care a fost, iar intotdeauna a fost apreciat si respectat. Drum bun, Popica", a spus Mircea Rednic pentru site-ul lui Poli Iasi.