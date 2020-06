BREAKING NEWS | Doliu in fotbalul romanesc! Ionut Popa a murit la 67 de ani: antrenorul se lupta cu boala de mai mult timp

Ionut Popa a incetat din viata astazi, 25 iunie 2020, la varsta de 67 de ani.

Fotbalul romanesc este din nou in doliu!

Ionut Popa este unul dintre cei mai experimentati antrenori din Romania, cu peste 200 de meciuri antrenate in Liga 1.

Popa le-a pregatit in cariera pe UTA Arad, Bihor Oradea, Jiul Petrosani, Poli Iasi, CSMS Iasi, Mioveni, National Sebis, Somii Pancota si Poli Timisoara.

De un an si trei luni a renuntat la cariera de antrenor din cauza problemelor de sanatate, iar pe 9 iunie 2020 a fost internat la Spitalul Judetean Arad, dupa ce suferise un stop cardi-respirator si a avut nevoie de manevre de resuscitare.

Ionut Popa a avut mai multe tumori la nivelul capului, iar starea lui de sanatate s-a agravat in ultimul timp.

Astazi, 25 iunie 2020, Ionut Popa si-a dat ultima suflare in spitalul in care a stat internat in ultimele trei saptamani.