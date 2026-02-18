Clubul Arsenal Londra, liderul din Premier League, a anunţat o creştere a preţurilor biletelor pentru al cincilea an consecutiv şi crearea unei categorii speciale pentru cele mai importante meciuri. Aici, vor fi cele mai scumpe bilete din fotbalul englez!

Acest nou tip de bilet, numit A+, va costa între 90 de lire sterline (103 euro) şi 168 de lire sterline (192 euro), fiind rezervat pentru meciuri precum sferturile de finală şi semifinalele Ligii Campionilor. În plus, două meciuri din Premier League pe sezon vor fi promovate la categoria B+, ceea ce înseamnă că, la Arsenal, există acum cinci niveluri de preţuri diferite.

Preţul general al biletelor va creşte cu 3,9%, iar clubul londonez estimează că acest lucru va genera 6 milioane de lire sterline suplimentare pe sezon.

Începând din sezonul 2022-2023, Arsenal a majorat preţurile biletelor cu peste 4% pe sezon. Un bilet din cea mai joasă categorie va costa cu 27% mai mult în sezonul următor decât în 2022, în timp ce numărul de meciuri incluse într-un abonament a fost redus.

Grupul oficial al suporterilor lui Arsenal (AST) a declarat că această nouă politică de preţuri pare să urmeze modelul FIFA de "a stoarce tot mai mulţi bani din partea suporterilor" şi ar putea fi fi legată de o prezenţă mai mare a directorilor americani la club.

"Ne opunem ferm acestor propuneri", au anunţat fanii lui Arsenal, potrivit Agerpres. Clubul, la rândul său, justifică aceste propuneri invocând creşterea costurilor din lumea fotbalului.