Gigi Becali TUNA SI FULGERA! Patronul FCSB l-a 'DISTRUS' pe Adi Popa! Iesire RASISTA a finantatorului: "Gnohere, mai corect decat 'Alba-ca-Zapda' Popica!"

Gigi Becali a vorbit despre jucatorii bagati in somaj tehnic care s-ar fi dus la baza din Berceni pentru a intra in cantonament.

Patronul FCSB a avut o reactie dura la adresa jucatorilor pe care i-a bagat in somaj tehnic, in special la adresa lui Balgradean si Adi Popa. Cel din urma a amenintat ca merge la TAS pentru a da in judecata clubul dupa decizia patronului.

"E posibil sa fie la baza in cantonament, e posibil sa fie, dar nu cred. O sa dau un telefon sa vad, ei nu trebuie sa fie primiti acolo.

Ce sa mai caute acolo daca nu vor mai fi ai echipei noastre? Pai peste doua saptamani nu mai sunt, ce sa caute?

De exemplu, Popa, se duce la TAS, 'ce te duci tu, erai neica nimeni, te-am luat de la Chiajna, nu te stia nimeni, te-am facut milionar, te-am lasat sa pleci cand ai vrut tu. Acum vii inapoi, iti dau si bani, ai luat bani si inainte si acum ca e somer. Tu ma dai pe mine in judecata?'

Nu a jucat nimic, a cazut prin tuse pe acolo, ce sa mai vrei acum? Gnohere a fost mai corect si de caracter decat 'Alba-ca-Zapada' Popica. El, desi este afro-francez, nu e roman, e mai de caracter. Gnohere mai avea de luat de la club 50 000 in iunie, plus 200 000 pana la finalul contractului, putea sa zica sa ii dau pe aia 70 000. Vine Popica 'stai dom'le' si nu l-am facut om pe Gnohere, l-am facut pe Popica.

'Du-te la TAS si lasa-ma, plangaciosule!'. Hai sa vedem ce drepturi, daca nu muncesti, stai acasa, ce bani sa iei? Sa il dea in judecata pe coronavirus si sa ii dea el banii", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.