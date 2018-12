Acelasi Dica, alta optica! Echipele interesate de fostul antrenor al FCSB: trei posibile destinatii surpriza pentru Dica

Fortat sa-si dea demisia de la FCSB, Dica nu duce lipsa de oferte si poate semna un nou contract la inceputul anului viitor.

In urma cu aproape o saptamana, Gigi Becali a anuntat ca antrenorul Nicolae Dica (38 de ani) si-a dat demisia de la carma lui FCSB, dupa infrangerea cu CFR Cluj, scor 0-2, de pe Arena Nationala. Pentru inlocuirea lui au fost luati in calcule Dan Petrescu, Dan Alexa si Mihai Teja, ultimul fiind numit noul antrenor al FCSB-ului.



Sub comanda lui Dica, FCSB a disputat 80 de partide oficiale (57 in Liga 1, 5 in Cupa Romaniei, 4 in preliminariile Champions League si 14 in Europa League), dintre care 46 au fost victorii, 18 rezultate de egalitate, iar 16 infrangeri. Ca performante, in mandatul lui Dica, FCSB a iesit pe locul secund in campionatul trecut, a fost eliminat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei de divizionara secunda FC Hermannstadt (0-3) si s-a calificat in primavara Europa League, unde a fost eliminata, desi a obtinut o victorie impotriva lui Lazio, primul succes impotriva unei echipe italiene din istoria clubului "ros-albastru".



In acest sezon, Dica si clubul bucurestean au fost eliminati in optimile de finala ale Cupei Romaniei de nou-promovata Dunarea Calarasi (1-2), s-au oprit in play-off-ul Europa League, dupa o dubla cu Rapid Viena (1-3, 2-1) si se afla, cu 5 etape inainte de finalul sezonului regulat, la 6 puncte distanta de liderul Ligii 1, CFR Cluj.



Instalat pe banca FCSB, in iunie 2017, Dica s-a lovit constant de imixtiunile patronului la echipa, acesta incercand sa impuna jucatori in echipa de start, sa dicteze schimbari, sa efectueze transferuri dupa bunul plac si sa puna presiune suplimentara prin declaratiile din mass-media. Desi, per total, mandatul sau la FCSB nu a fost unul memorabil, se pare ca Dica s-ar afla in contact cu cateva cluburi din primele doua divizii din Romania, dar si cu unele straine.



Valeriu Iftime, patronul de la FC Botosani, ocupanta locului 10 in clasamentul Ligii 1, aflata acum la 5 puncte de ultimul loc de play-off, l-ar lua in considerare pe Dica pentru o colaborare incepand cu luna martie, daca noul tehnician al echipei, Liviu Ciobotariu, numit in functie la jumatatea lunii noiembrie, nu va reusi nici sa califice echipa in play-off si nici sa garanteze prin rezultate ca poate ocupa unul din primele doua locuri din play-out, la finalul sezonului.



Un alt club care tatoneaza o viitoare colaborare cu Dica este FC Arges Pitesti, pe care acesta a promovat-o in Liga 2, pe cand purta denumirea de SCM Pitesti. Clubul pitestean ocupa locul 6 in Liga 2, aflandu-se la 5 puncte in spatele liderului Sportul Snagov si la 4 lungimi de Petrolul si de pozitia a treia, care duce la barajul de promovare. Oficialii lui FC Arges si cei locali au depus eforturi sustinute de lobby, ca sa convinga FRF sa modifice Regulamentului de Organizare a Activitatii Fotbalistice (ROAF), pentru ca gruparile de drept privat sa poata fi substituite in competitii de cluburile de drept public (adica apartinand unor institutii ale statului - ministere, primarii, etc). Deci, in cazul in care o echipa de drept public ajunge in pozitia care sa ii permita promovarea in Liga 1, FRF sa modifice regulamentul, astfel incat clubul respectiv sa poata evolua in Liga 1. Clubul pitestean functioneaza ca unul de drept public, este finantat de Consiliul Local Pitesti, care a cumpat si brandul "FC Arges". In Pitesti exista nemultumiri vis-a-vis de activitatea clubului, dar si fata de decizia antrenorului Emil Sandoi de a se baza pe multi jucatori cu experienta, in loc sa promoveze mai mult talentele locale. Asa ca, in cazul in care FC Arges pierde contactul cu primele 3 locuri pana in luna martie, Dica il poate inlocui pe Sandoi pe banca pitestenilor.



Un alt club care pot reprezenta o varianta pentru fostul antrenor al FCSB-ului, este Viitorul Constanta, unde patronul-antrenor Gica Hagi ar vrea sa accepte una dintre ofertele de milioane de euro pe care le are din Turcia sau din spatiul ex-sovietiv, iar variantele pentru inlocuirea sa ar fi Costel Galca si Nicolae Dica. Ultimul a fost jucator al clubului, intre 2012 si 2014, cand a evoluat in 69 de meciuri si a reusit 19 goluri, a fost capitanul echipei si unul dintre oamenii importanti ai Viitorului, reusind promovarea in Liga 1 si mentinerea in primul esalon, in sezonul urmator. Alta varianta este Concordia Chiajna, ocupanta penultimului loc in Liga 1, unul retrogradabil. Dorinel Munteanu a fost adus cu mari asteptari la mijlocul lunii septembrie, dar a dezamagit, inregistrand 2 victorii, 4 egaluri si 8 infrangeri, fiind fara victorie in ultimele 10 meciuri. Oficialii clubului ilfovean isi pregatesc variante de rezerva, in cazul in care prestatiile si rezultatele echipei nu se vor schimba in primavara.



Pentru Dica ar exista si varianta de a antrena in strainatate, de situatia lui interesandu-se cluburi din Arabia Saudita, Emiratele Unite Arabe, Qatar sau Republica Moldova.