VIDEO „Le-a luat 10 ore!" „Apocalipsa" din Dubai, descrisă de un tenismen care s-a temut pentru viața lui. Doi jucători, încă blocați în Emirate

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Scene neverosimile în Emiratele Arabe Unite, după ce americanii l-au asasinat pe ayatollahul Ali Khamenei.

Tenisul a trăit clipe grele în Emiratele Arabe Unite, în weekendul anterior, în care americanii și-au îndeplinit într-o zi misiunea de a-l ucide pe ayatollahul Ali Khamenei.

Zguduit din temelii, Iranul a ripostat cu bombe asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu. Printre ținte, faimosul Dubai al Emiratelor Arabe Unite, un magnet de vedete și miliarde de dolari, în ultimii ani.

Federația Internațională de Tenis, mai degrabă neglijentă în gestiunea pericolelor apărute în Emiratele Arabe Unite

Tenismen implicat în circuitul ITF, australianul James McCabe a povestit pentru BBC Sport experiența teribilă din Emirate.

„Ne așteptam să rămânem la adăpost, deoarece asta au recomandat autoritățile,” mărturisește jucătorul din Oceania.

„Nu înțeleg cum s-a decis că turneul încă se putea desfășura în condiții de siguranță,” s-a confesat McCabe, implicat în acțiune, pe terenul de tenis, la Fujairah, într-un turneu Challenger.

„Le-a luat zece ore să anuleze turneul. Dacă ar fi continuat, m-aș fi retras,” a anunțat australianul, pentru aceeași sursă.

Marți, câțiva jucători au sprintat de pe suprafața de joc, când o rafinărie aflată în apropiere a fost nimerită de o dronă iraniană.

Simona Halep și Sorana Cîrstea locuiesc în Dubai

Doi tenismeni, un uzbec și un rus au rămas în continuare blocați în Emirate, alături de antrenori

Tensiunile dezvoltate între forțele americano-evreiești și armata iraniană au escaladat, în orele următoare, așa că tot mai mulți jucători au căutat să părăsească Emiratele Arabe Unite.

După ce prezența jucătorilor - blocați în E.A.U. - a devenit un subiect de interes public pentru lumea vestică, ATP a decis să acopere cheltuielile de transport ale jucătorilor aflați în Fujairah.

Până să anunțe acest lucru, jucătorii ar fi avut de plătit aproximativ 4000 de euro pentru un bilet de avion de întoarcere din Emirate, în contextul în care, o înfrângere suferită în primul tur ar fi însemnat doar un plus de circa 500 de euro.

În continuare, au rămas doi tenismeni blocați în Emiratele Arabe Unite, în urma celor întâmplate. Rusul Marat Sharipov și uzbecul Sergey Fomin, alături de antrenori, se află în situația delicată, restul jucătorilor - printre care Daniil Medvedev și românul Adrian Boitan, au reușit să scape de pericolele iminente din Emirate.

