Tenisul a trăit clipe grele în Emiratele Arabe Unite, în weekendul anterior, în care americanii și-au îndeplinit într-o zi misiunea de a-l ucide pe ayatollahul Ali Khamenei.

Zguduit din temelii, Iranul a ripostat cu bombe asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu. Printre ținte, faimosul Dubai al Emiratelor Arabe Unite, un magnet de vedete și miliarde de dolari, în ultimii ani.

Federația Internațională de Tenis, mai degrabă neglijentă în gestiunea pericolelor apărute în Emiratele Arabe Unite

Tenismen implicat în circuitul ITF, australianul James McCabe a povestit pentru BBC Sport experiența teribilă din Emirate.

„Ne așteptam să rămânem la adăpost, deoarece asta au recomandat autoritățile,” mărturisește jucătorul din Oceania.

„Nu înțeleg cum s-a decis că turneul încă se putea desfășura în condiții de siguranță,” s-a confesat McCabe, implicat în acțiune, pe terenul de tenis, la Fujairah, într-un turneu Challenger.

„Le-a luat zece ore să anuleze turneul. Dacă ar fi continuat, m-aș fi retras,” a anunțat australianul, pentru aceeași sursă.

Marți, câțiva jucători au sprintat de pe suprafața de joc, când o rafinărie aflată în apropiere a fost nimerită de o dronă iraniană.