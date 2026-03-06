Selecționerul Costin Curelea a anunțat lista preliminară a jucătorilor din străinătate convocați pentru cele două partide din preliminariile EURO 2027, împotriva reprezentativelor din Kosovo și San Marino.

Naționala Under 21

Programul tricolorilor în luna martie:

Vineri, 27 martie, ora 20:00: Kosovo U21 – România U21 (Stadion Fadil Vokrri, Pristina)

Marți, 31 martie, ora 19:00: România U21 – San Marino U21 (Stadion „Eugen Popescu”, Târgoviște)

La jumătatea preliminariilor, tricolorii ocupă locul 4 în grupa A din preliminarii, cu 7 puncte, fiind la un punct în spatele celor din Kosovo, la 3 puncte de Finlanda și 8 puncte în spatele Spaniei.

Pentru aceste meciuri, selecționerul Costin Curelea a trimis 6 convocări preliminare pentru jucători care evoluează în afara României:

Tony Strata - foto (Vitória Guimarães | Portugalia), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia)*

* Ioan Vermeșan se află și pe lista extinsă a selecționerului Mircea Lucescu

Pe lista finală ce va fi comunicată înaintea reunirii se vor regăsi o parte dintre aceștia, alături de jucători din competițiile interne.

Naționala Under 20

Echipa națională U20 va susține pe 27 martie (acasă cu Polonia) și 31 martie (în deplasare cu Elveția) ultimele meciuri din stagiunea 2025-2026 a Ligii Elitelor U20, competiție din care mai fac parte reprezentativele deja menționate, dar și Portugalia, Germania, Cehia și Italia.

Programul meciurilor pentru luna martie:

Vineri, 27 martie, ora 17:30: România U20 – Polonia U20 (Stadion „Eugen Popescu”, Târgoviște)

Marți, 31 martie, ora 13:30: Elveția U20 – România U20 (Stadion „Copet”, Vevey)

Selecționerul Adrian Iencsi a anunțat lista preliminară a stranierilor:

Emanuel Marincău (Mainz | Germania), Raul Marița (Greuther Fürth | Germania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange | Luxemburg) și Jason Kodor (Lecce | Italia).

De menționat că lista finală cu jucătorii convocați pentru acțiunea din luna martie va fi anunțată ulterior, existând posibiltiatea că nu toți jucătorii menționați mai sus să facă parte din lotul pentru meciurile cu Polonia și Elveția.

Tot azi, selecționerul Mircea Lucescu, a anunțat lista preliminară pentru acțiunea primei reprezentative din luna martie.

Info și foto: FRF