Prima declaratie a lui Dan Petrescu dupa ce Becali a anuntat ca il vrea la FCSB: "Vedem zilele urmatoare!"

Dan Petrescu este visul interzis al lui Gigi Becali! Vrea sa-l aduca la FCSB dupa ce a anuntat plecarea lui Nicolae Dica. Petrescu nu a scos din calcul aceasta posibilitate, insa a evitat sa ofere un raspuns clar. El a sarbatorit vineri seara ziua sa de nastere si pe cea a sotiei si nu a este la curent cu situatia de la FCSB.

“Nu am apucat sa vad ce a spus Gigi Becali. Aseara am fost la o petrecere si inca nu sunt la curent cu tot ce s-a intamplat. Eu sunt antrenor sub contract in acest moment si nu pot spune nimic despre o eventuala oferta de la FCSB. Vom vedea ce va fi in zilele urmatoare” a spus Dan Petrescu pentru Fanatik.

In ciuda declaratiei lui Gigi Becali, Mihai Teja si Dan Alexa raman principalii candidati la postul de antrenor la FCSB, urmand ca numele alesului sa fie anuntat dupa Craciun.