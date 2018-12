Dica, aproape sa revina in Liga 1! Ce anunt surpriza a facut dupa ce a plecat de la FCSB

Nicolae Dica abia s-a despartit de FCSB, insa are deja oferte din liga 1!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Marea provocare! Povestea razboiului dintre Morosanu si Ghita e pe 2 ianuarie la PROX, de la 23:00!

Antrenorul dezvaluie ca a discutat deja cu un club interesat sa-l angajeze.

"Am avut deja o discutie cu un club, vom vedea daca e va efectua acest transfer. E vorba de un club din Romania. Am avut cateva discutii in mare, dar nu s-a pus problema sa ajung imediat la echipa. Eu imi doresc sa antrenez. Nu vreau sa stau prea mult timp pe margine", a spus Dica la Telekom Sport.

Acum o luna, patronul lui FC Botosani, Valeriu Iftime, confirmase ca a incercat sa-l aduca pe Dica in Moldova inainte sa-l numeasca antrenor pe Liviu Ciobotariu.