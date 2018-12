Motivul pentru care Becali l-a dat afara de la FCSB: Dica a explicat decizia "in bataie de joc" care i-a fost fatala

Nicolae Dica a plecat de la FCSB imediat dupa esecul cu CFR Cluj, scor 0-2.

Gigi Becali a fost deranjat atat de scor, dar mai ales de schimbarile facute de Dica. Morutan a fost scos de pe teren in minutul 82 chiar daca fusese introdus la pauza, iar FCSB avea nevoie de jucatori de atac pentru a egala.

Imediat dupa meci, Gigi Becali facea referire la acea schimbare despre care spunea ca a fost facuta "in bataie de joc".

Dica a incercat sa explice, din punct de vedere tactic, de ce a luat aceasta decizie.

"Am vorbit (n.red. cu Morutan) si atunci dupa meci, am vorbit si la telefon, a inteles foarte bine ceea ce am gandit la ultimul meci cu CFR. Imi pare rau ca n-au iesit acele schimbari pentru ca au fost niste schimbari interesante si foarte putini le-au priceput.



Avem de ales intre Morutan si Tanase, m-am gandit ca Tanase e un marcator si un jucator mai ofensiv, un jucator in care in acel moment jucam in 3-4-2, aveam un jucator eliminat, sa ducem mingea la margine si sa le aducem in careu si ma gandeam ca Tănase e unul dintre jucatorii care poate sa ajunga si la careu, e un finalizator, un marcator mai bun decat Morutan. D-asta am ales aceasta solutie, sa-l sacrific pe Morutan, din discutiile avute cu el, sper ca a inteles acest lucru. E un copil cu un caracter frumos si i-am explicat cum am gandit, nu ca as avea ceva cu el", a declarat Dica pentru TelekomSport.