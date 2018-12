BREAKING NEWS: A fost anuntat pretul lui Tandia pentru FCSB! Suma URIASA pe care trebuie s-o plateasca Becali

Gigi Becali spera sa rezolve unul dintre cele mai importante transferuri ale iernii la pret de solduri.

Marea provocare! Povestea razboiului dintre Morosanu si Ghita e pe 2 ianuarie la PROX, de la 23:00! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Nu i-a iesit. Sepsi are un alt contract cu Tandia, diferit fata de cel de care stia Becali si care se incheia in vara lui 2019. Nici clauza de reziliere in valoare de 50 000 de euro nu mai e valabila. Conform noilor acte, francezul de origine maliana nu mai are clauza eliberatoare.



Fanatik anunta ca Sepsi i-a stabilit pretul lui Tandia la 1,2 milioane de euro!

Janos Bokor, directorul sportiv al lui Sepsi, spune ca FCSB nu l-a contactat in mod oficial pentru a discuta transferul.

"Nu e nicio discutie. Pe noi nu ne-a cautat nimeni. Tandia ramane pe loc. Are un contract, iar in urmatoarele zile vom oficializa un alt acord pe care-l avem cu el. Tandia poate sa fie la un potential mai mare in vara si la un pret si mai mare", a declarat Bokor pentru Gazeta Sporturilor.