Apar problemele pentru FCSB! Inca un transfer ratat de Gigi Becali: "Nu pleaca nici macar pentru 1 MILION DE EURO!"

FCSB incepe sa aiba probleme in realizarea transferurilor deja anuntate.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Marea provocare! Povestea razboiului dintre Morosanu si Ghita e pe 2 ianuarie la PROX, de la 23:00!

Gigi Becali a declarat ca s-a inteles cu Andrei Cristea pentru o revenire a atacantului la FCSB, insa conducerea de la Iasi a blocat mutarea. Acum, un alt transfer anuntat de patronul FCSB este impiedicat, de antrenor, de aceasta data.

Eugen Neagoe, antrenorul lui Sepsi, spune ca Tandia nu este de vanzare si nu va ajunge la FCSB. Nici macar pentru o suma uriasa.

"Gigi poate sa spuna ce vrea pentru ca nu are nicio functie la club. Dar nu mi se pare normal ce a vorbit! Daca era interesat, trebuia sa fi luat legatura cu presedintele clubului. Nu a existat nicio discutie cu nimeni de la noi din club. Din ce stiu nu s-a discutat nici cu impresarul lui Tandia.

Foarte important este ca va ramane jucatorul nostru. Trebuie sa vrea si jucatorul sa se transfere si sa vrea si clubul. Tandia va ramane jucatorul nostru. El este un baiat serios si se simte bine la Sfantu Gheorghe. Nu vrem sa plece in acest moment! Nu exista niciun pret pentru el. Nici macar pentru un milion de euro nu ar pleca. Sunt cluburi interesate de fotbalist, dar oficial nu exista nicio oferta. Sunt cluburi si din Liga I care il doresc", a declarat Neagoe la TelekomSport.

Tandia a marcat 8 goluri in cele 20 de meciuri jucate pentru Sepsi in acest sezon. Jucatoul in varsta de 25 de ani va intra de la 1 ianuarie in ultimele 6 luni de contract.