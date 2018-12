Lovitura URIASA data de Becali in aceasta iarna! Cum aduce FCSB un jucator si primeste si bani pentru asta

"Andrei Cristea vine sigur, o sa vina 4-5-6 jucatori pentru ca nu se poate lua campionatul cu astia" a anuntat Gigi Becali astazi. Prima mutare e aproape rezolvata - FCSB s-a inteles cu Andrei Cristea, atacantul de 34 de ani urmand sa semneze astazi!

Pentru Becali, transferul ii poate aduce si bani in cont! Asta deoarece cei de la Poli Iasi nu au achitat inca datorita fata de FCSB in contul revenirii lui Kamer Qaka - mai au de primit 200.000 de euro!

Becali negociaza cu cei de la Poli Iasi pentru Cristea iar transferul va fi facut in contul acestei datorii a celor de la Iasi! Ramane de vazut cati bani va mai avea de achitat Poli Iasi catre FCSB - Cristea mai are contract cu Iasi pana in 2020 insa Becali nu este dispus sa renunte la toata datoria pentru un jucator ajuns la 34 de ani.