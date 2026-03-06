LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 21:45 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, PSG și Monaco se întâlnesc din nou după ”dubla” din Champions League, de data aceasta în Ligue 1.

În play-off-ul UCL, PSG - Monaco s-a încheiat 5-4 la general (3-2 și 2-2), iar parizienii s-au calificat în optimile competiției.

În ambele meciuri, monegascii au avut jucător eliminat!