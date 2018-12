Dupa FCSB, DEZASTRUL! Jucatorii anunta ca NU se se mai antreneaza daca nu sunt lasati sa semneze cu Becali! Situatie EXPLOPZIVA

La Medias e debandada: FCSB incearca un "hostile takeover", iar jucatorii ar putea sa nu se prezinte la reunire

Antrenorul a semnat cu alta echipa fara sa rezilieze intelegerea cu "Gazul", iar impresarii jucatorilor doriti de FCSB au anuntat deja ca acestia s-ar putea sa nu se prezinte la reunire, daca nu se ajunge la o intelegere pentru transfer.

Gaz Metan Medias se afla in acest moment pe locul 8 in Liga 1, la doar 3 puncte de prima pozitie care duce in play-off. Forma buna aratata in 2018 si evolutiile apreciate ale echipei s-au prabusit in acest final de an, clubul fiind cuprins de framantari interne. Mihai Teja primise doar un acord verbal din partea sefiilor de la Gaz Metan pentru a discuta o trecere la FCSB, dar, spre surpriza oamenilor din conducerea mediesenilor, el ar fi semnat deja un nou contract, desi nu l-a reziliat pe cel cu fosta echipa, si a fost prezentat ca noul antrenor al echipei lui Gigi Becali.

Mediesenii se asteptau la o negociere, intelegerea fiind ca Teja sa plece gratis, dar la pachet cu un jucator, in schimbul caruia sa se plateasca cel putin 400.000 de euro, suma minima necesara pentru ca clubul sa scape de insolventa. In schimb, Gigi Becali pare dispus sa achite suma de 500.000 de euro, dar pentru 3-4 jucatori titulari ai "lupilor negri", la alegere dintre Iulian Cristea, Antoni Ivanov, Carlos Fortes, Luis Aurelio, Ely Fernandes si Boubacar Fofana.

Patronul bucurestenilor pare dispus sa suplimenteze suma pana la 1 milion de euro, daca il va primi in schimb si pe Darius Olaru, internationalul de tineret al mediesenilor. Pana acum, suma propusa de FCSB este considerata derizorie de catre conducerea "Gazului", considerand ca echipa nu se poate desparti de cei mai importanti oameni din lot pentru maruntis. Numai in schimbul lui Olaru s-ar cere 1 milion de euro plus procente dintr-un transfer viitor, in conditiile in care ar fi monitorizat de scouteri de la Borussia Dortmund si de alte echipe din Italia.

De asemenea, clubul ar fi primit semnale clare de la agentii jucatorilor ca ar putea recurge la sicane pentru a grabi perfectarea transferurilor, in conditiile in care salariile la FCSB ar fi de cel putin 3 ori mai mari decat remuneratiile de 3-4.000 de euro primite acum. In acest sezon, se stie ca clubul din Medias functioneaza cu unul din cele mai mici bugete din Liga 1, anul trecut salariile fotbalistilor fiind diminuate cu 40%, in conditiile in care clubul se apropie de faza finala a planului de reorganizare prilejuit de insolventa, nu mai primeste bani de la Romgaz si Transgaz si se asteapta in continuare sprijin de la Primaria Medias pentru Centrul de Copii si juniori. De altfel, si varianta inlocuirii lui Teja cu Edi Iordanescu pare sa fi intrat in impas, iar solutia la indemana pare relocarea lui Cristi Pustai din pozitia de director sportiv in cea de antrenor principal pentru restul acestui sezon.

Desi se astepta sa dea o lovitura din punct de vedere al imaginii si al finantelor, prin transferurile antrenorului si al catorva jucatori la FCSB, oficialii Gazului sunt furiosi si au dispus share-uirea pe pagina oficiala de Facebook a unui articol din presa locala, in care Gigi Becali este acuzat ca "l-a prezentat pe Mihai Teja ca antrenor la FCSB, chiar daca acesta mai are contract cu Gaz Metan inca 6 luni" si tehnicianul "nu are nicio clauza eliberatoare in contractul sau", dar si ca "6 jucatori de la Gaz Metan au fost deja contactati de finantatorul echipei FCSB, inainte ca acestia sa intre in cele 6 luni ramase de contract cu formatia noastra".

Sport.ro a incercat sa ii contacteze pe oficialii lui Gaz Metan pentru a obtine mai multe informatii, dar directorul tehnic Cristi Pustai isi tine telefonul inchis, iar presedintele Ioan Marginean a intrerupt convorbirea intempestiv, dupa ce a motivat ca este in vacanta si vrea sa se odihneasca, fiind dispus sa continue dialogul la inceputul lunii ianuarie 2019.