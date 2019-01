Nicolae Dica si-a facut planul! "Astept sa inceapa campionatul" A fost contactat de o echipa din Liga 1

Nicolae Dica a demisionat de la FCSB si nu are echipa in acest moment.

Antrenorul este liber de contract si nu vrea sa stea prea mult departe de banca dupa despartirea de FCSB.

Dica a dezvaluit ca a fost contactat deja de o echipa din Liga 1, dar nu a ajuns la un acord.

Potrivit Telekom, echipa care l-ar vrea pe Dica ar fi Concordia Chiajna.

"Nu pot sa spun o oferta, am avut o discutie. Discutii sunt, au fost in aceasta perioada, dar deocamdata este campionatul intrerupt. Astept sa inceapa campionatul si vom vedea", a spus Dica pentru sursa citata.

Fostul antrenor stelist a spus ca nu ar refuza o echipa mica.

"Nu, nu mi-ar fi greu, pentru ca iubesc aceasta meserie, pun multa pasiune, o fac cu placere. Pentru mine, ca am fost la liga a 3-a la FC Arges sau ca am fost la Steaua, am antrenat cu aceeasi placere, aceeasi pasiune, pentru ca iubesc aceasta meserie", a explicat Dica.