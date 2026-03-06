România are la finalul lunii martie un meci de totul sau nimic cu Turcia, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Dacă România va trece de Turcia (26 martie, 19:00), atunci va întâlni câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo în finala barajului (31 martie, 21:45).

Surpriză uriașă în lotul preliminar anunțat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia!

Federația Română de Fotbal a emis vineri după-amiază un comunicat în care a expus lista preliminară aleasă de selecționerul Mircea Lucescu pentru barajul de la sfârșitul lunii.

Radu Drăgușin apare pentru prima dată în lista preliminară după accidentarea de la genunchi care l-a ținut departe de teren aproape un an.

Printre convocările preliminare au fost incluși și Ioan Vermeșan, fotbalistul de 19 ani legitimat la Hellas Verona, care are patru apariții la România U21, dar și Marius Corbu de la Ferencvaros, care este cotat la 1,3 milioane de euro de site-urile de specialitate.

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI : Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI : Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);