FCSB a avut un sezon regulat catastrofal. Chiar dacă și-a revenit pe final, ratarea play-off-ului în premieră, de când există acest format în primul eșalon al României, este o umilință pentru echipa care a câștigat de două ori consecutiv titlul.

Elias Charalambous răspunde criticilor: ”Mă simt bine că am făcut asta”

Sâmbătă seară, de la 20:00, FCSB o întâlnește pe ”U” Cluj, în ultima etapă a sezonului regulat. La conferința de presă premergătoare meciului, Elias Charalambous a fost întrebat cum vede zvonurile potrivit cărora urmează o reconstrucție la gruparea roș-albastră.

”(n.r. Cum a fost această săptămână pentru tine și pentru jucători cu toate aceste zvonuri legate de o reconstrucție?) Eu muncesc la fel cum am făcut și până acum. Nu citesc, nu ascult.

Câteodată, rezultatele vin, altădată, nu. Anul acesta nu au venit. Eu mă simt bine cu mine că am dat totul. Că nu au venit rezultatele, nu am ce să fac. Anul acesta nu au venit”, a spus Charalambous.

FCSB ar fi intrat pe fir pentru transferul jucătorului din Superliga

Publicația Africa Soccer anunță că există din nou interes din partea campioanei en-titre pentru fotbalistul ivorian de 27 de ani, Issouf Macalou.

”FCSB a făcut deja demersuri pentru a se interesa de jucător, în timp ce își analizează opțiunile pentru a întări lotul. Orice posibilă mutare ar implica, cel mai probabil, discuții între cluburi dacă FCSB decide să continue demersurile pentru transfer.

Interesul nu este unul complet nou. O primă încercare de a-l aduce pe jucător la București a fost făcută deja în perioada de transferuri din iarnă. La acel moment, negocierile dintre părți nu au dus la un acord, iar mutarea nu s-a concretizat”, au scris jurnaliștii africani.