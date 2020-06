“Academie de valoare europeana!” FCSB mizeaza pe jucatori care fac senzatie si la scoala, si pe teren

Patronul FCSB, Gigi Becali, si-a expus, in direct la PROX, noua strategie pe care o va adopta vicecampioana Romaniei.

In viitor, FCSB va miza pe jucatorii tineri, din propria academie, pe care Becali a laudat-o in direct: “Nu avem alta solutie decat sa vindem 3-4 jucatori, sa aducem jucatori de la echipa a doua, sa facem proiectul Hagi, jucatori cu 1.000-2.000-3.000 de euro salariu. Nu am facut eu academia, a facut-o nepotul meu, Vasi, si mi-a spus Meme ca a facut academie de valoare europeana.”

In academia din Berceni s-au investit peste 2 milioane de euro in ultimii doi ani, iar rezultatele incep sa se vada, jucatori precum Adrian Nita sau Ovidiu Perianu antrenandu-se deja cu echipa mare a FCSB, ba chiar au si debutat in meciuri oficiale pentru formatia ros-albastra.

Insa la Berceni, planurile sunt mult mai mari, iar rezultatele sunt din ce in ce mai bune. Dovada ca jucatori tineri sunt monitorizati deja de echipe de prim-plan din Italia. Insa responsabilii academiei nu se gandesc exclusiv la fotbal, ci si la educatia pe care o primesc jucatorii, model care se regaseste si la cluburi mari din Europa precum Ajax si Manchester City.

Tinerii jucatori invata deja la cele mai bune scoli si licee din Bucuresti, iar rezultatele la invatatura sunt excelente. Nascut in 2004, mijlocasul Stefan Stavrositu este monitorizat deja de AS Roma, iar in actualul an scolar a avut o medie de 9,58. Atacantul Robert Tudor, care este si titular la nationala Under 16 a Romaniei, a avut media generala 9,57 in acest an scolar.

Un alt tanar talentat atat la scoala, cat si pe teren este Matei Pintilie, un mijlocas la inchidere nascut in 2003. Monitorizat si el de Juventus Torino, care a fost impresionata de calitatile sale, Pintilie a terminat anul scolar cu media 9,91, jongland la fel ca pe teren intre scoala si fotbal. Totodata, si Radu Ciresoiu, nascut si el in 2004, monitorizat de Roma si Bologna, sau Mihai Lixandru, nascut in 2001 au avut rezultate foarte bune la invatatura.

