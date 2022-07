Fratele mai mic al lui Tavi Popescu a urmărit antrenamentul FCSB de zilele trecute, împreună cu un coleg de la grupa sa din cadrul Academiei clubului.

Dani Popescu a urmărit absorbit ședința de pregătire

Băieții lui Toni Petrea au efectuat un antrenament important înaintea debutului noului sezon, iar puștiul a urmărit aproape toată ședința de pregătire de pe margine, așezat pe bordura de ciment care împrejmuiește gazonul. La final, fratele său, Florin Tănase și Florinel Coman s-au apropiat de el, iar căpitanul FCSB l-a mângâiat afectuos pe creștet, după ce Tavi l-a prezentat colegilor săi.

La fel de timid ca fratele său în momentul debutului în prima ligă, puștiul a părut ușor intimidat de atenția lui Tănase, care a stat în preajma sa câteva minute, înainte să se alăture jurnaliștilor prezenți în baza de la Berceni pentru acordarea unui interviu.

Fratele lui Tavi Popescu, legitimat la FCSB și racolat de firma impresarului Becali

Dani este fratele mai mic al lui Tavi Popescu, noua senzație din SuperLiga. Cei doi sunt fii lui Beniamin Popescu, fost mijlocaș la FCM Târgoviște, Cimentul Fieni și Jiul Petroșani, care mai are încă doi băieți și două fete, iar unchiul lor este Octavian Popescu I. Acesta a evoluat la CS Târgoviște, Oțelul Galați, Poli Timișoara și Universitatea Craiova, făcând parte din echipa de la jumătate anilor '80, alături de Lung, Ștefănescu, Cămătaru și Cârțu. Unchiul său a fost pe teren la victoria oltenilor cu Betis Sevilia, a gălățenilor cu Juventus și a timișorenilor cu Atletico Madrid, toate în Cupa UEFA.

De la începutul anului trecut, Dani Popescu este legitimat la Academia FCSB, una dintre cele mai performante centre de copii și juniori din România, și se află sub contract cu firma de impresariat a lui Ioan Becali. Format la Grupul Şcolar Agricol Nucet, la fel ca fratele său mai mare, mijlocașul ofensiv este considerat un mare talent, iar fostul său antrenor, Marius Rotaru, spunea că "e foarte isteț în joc și are viteză, e dreptaci. E puțin mai împlinit decât era Tavi la vârsta lui". De asemenea, Constantin Gherghe, directorul Liceului Tehnologic Nucet crede că "e Octavian tot! Ascultați-mă, e și mai ambițios. Vrea să fie șeful clasei, căpitan de echipă, lider peste tot. Are și mai mult tupeu".