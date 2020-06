Gigi Becali, adus cu mandat la procesul lui Mititelu! Patronul FCSB, martor in dosarul transferului lui Mihai Costea la Steaua 

Gigi Becali nu s-a prezentat joi la Curtea de Apel Craiova, acolo unde urma sa fie martor in procesul lui Adrian Mititelu.

Patronul FCSB a fost citat in instanta, alaturi de Valeriu Argaseala pentru a fi martori in procesul lui Adrian Mititelu din dosarul transferului lui Mihai Costea la FCSB (ex. Steaua).

Cei doi nu s-au prezentat la Craiova, iar instanta a amanat decizia pana pe 17 iunie, atunci cand Gigi Becali si Valeriu Argaseala vor fi adusi cu mandat de catre politisti.

"Sedinta din 11.06.2020, ora 13:00, la completul: C.4ap(i)

Tip solutie: Amana cauza

Solutia pe scurt: Termen 17 iunie 2020, ora 13:00 pentru a se cita cu mandat de aducere martorii Argaseala Valeriu si George Becali", se arata in anuntul instantei.

Transferul lui Costea de la Craiova la Steaua inca le creeaza probleme celor doua parti, din cauza ca in 2011, atunci cand s-a realizat, lotul lui Mititelu se afla sub sechestrul Fiscului. Datoriile mari ale clubului catre bugetul statului il impiedicau pe Mititelu sa vanda jucatori, insa l-a transferat pe Costea.