Știți de ce? Păi dacă am văzut că în zece ani am cheltuit vreo 12 milioane de euro cu Academia… Păi din 12 milioane, noi trebuia să scoatem 3-4 jucători pe care să-i vindem și să scoatem 12 milioane și un euro. Și atunci, de ce să fac eu Academie, când nu am vândut nimic, nimic, nimic… Și am cheltuit 12 milioane de euro. Și nimic, nimic, nimic nu mi-a răsărit”, explica omul de afaceri, în urmă cu un an.

În lotul echipei mari a FCSB-ului se află în acest moment patru fotbaliști crescuți în academie: Alexandru Pantea (21 de ani), Mihai Toma (18 ani), Denis Colibășanu (17 ani) și Andrei Dăncuș (16 ani). Niciunul dintre ei nu va avea șansa și onoarea de a înfrunta Olympique Lyon pe Arena Națională.