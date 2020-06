EXCLUSIV | Alerta la FCSB! Pantiru s-a RUPT si pierde restartul campionatului! Antrenamentele lui Vintila i-au pus capac fundasului 

FCSB are probleme de lot chiar inaintea derby-ului din campionat cu CFR Cluj.

Ros-albastrii revin in Liga 1 dupa o pauza de aproape 3 luni cu un super duel in lupta pentru titlu, derby-ul cu CFR Cluj, insa au probleme de lot.

Conform surselor www.sport.ro, Ionut Pantiru s-a accidentat la antrenamente si va lipsi cel putin o luna de pe terenul de joc. Motivul accidentari ar fi chiar antrenamentele lui Bogdan Vintila, care in ciuda programului si a pauzei de trei luni, a programat cate doua sesiuni de pregatire pe zi, iar suprasolicitarea a dus la accidentarea fundasului.

Astfel, in locul sau ca fundas stanga va juca in premiera Ovidiu Popescu, dupa cum a marturisit chiar patronul echipei Gigi Becali in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport".

"O sa joace in stanga Ovidiu Popescu si joaca Cretu in dreapta ca nu are nimic. Ei nu pot avea avantaj niciodata in fata noastra, ca si avantaj trebuie sa luam valoarea. Valoric suntem mai bine decat ei, ei sunt mai puternici. Noua ne trebuie doar barbatie ca sa ii invingem.

Ei sunt bine pregatiti, cea mai puternica echipa, dar cei mai valorosi sunt Tanase, Coman, Morutan. Ei pot lua pe un jucator mai mult de 3 milioane?", a declarat Gigi Becali la PRO X.

Ionut Pantiru are un istoric al accidentarilor, in special in acest sezon. Fundasul stanga s-a accidentat si in sezonul regulat chiar inaintea derby-ului cu CFR, pierdut de FCSB cu 0-1 si a lipsit o luna.

In acest sezon, Pantiru a jucat 27 de meciuri in tricoul lui FCSB.