Academica Clinceni - Sepsi, LIVE de la 20:30 | Meci cu miza mare pentru Sepsi! Echipa lui Grozavu se lupta pentru locul trei 

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Academica Clinceni si Sepsi Sf. Gheorghe pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Cele doua echipe se lupta sa obtina un loc mai bun pe finalul sezonului. Clinceni este ultima in clasament si ar putea sa o depaseasca pe Botosani in cazul unei victorii, in timp ce Sepsi viseaza sa urce pe al treilea loc in clasament.

Clinceni vine dupa remiza cu FCSB si victoria cu FC Botosani din ultima etapa, in timp ce echipa lui Leo Grozavu vine neinvinsa din intalnirile cu primele trei clasate, CFR Cluj, FCSB si Craiova. In ultima etapa, Sepsi a remizat cu FCSB, 2-2.

In meciul tur din playoff, Sepsi s-a impus in fata Clinceniului cu 1-0, prin golul inscris de Nouvier in prima repriza.