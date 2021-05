EXCLUSIV | "A cazut si el dupa meci!" Se anunta dezastrul pentru FCSB! Inca un titular s-a accidentat dupa meciul cu Sepsi

Problemele continua pentru echipa echipa bucuresteana, care pare blestemata in acest final de sezon.

Patronul FCSB-ului anunta ca bucurestenii au mai pierdut un jucator pentru ultimele doua meciuri, in persoana lui Risto Radunovic, care a acuzat probleme dupa partida terminata la egalitate cu Sepsi, 2-2. Gigi Becali a vorbit si despre meciul CFR-ului de la Botosani, unde spera ca echipa lui Valeriu Iftime sa ajute pe FCSB si sa incurce liderul.

"Atata timp cat matematic mai e, cred numai daca vrea Dumnezeu. Noi nu mai putem sa facem nimic, doar daca vrea Dumnezeu. Un egal, Botosaniul ar putea sa-l faca. Trage la locul 3. Pe Craiova trebuie sa o batem noi. Numai Dumnezeu daca vrea... Nici nu mai stiu cu cine jucam, si Radunovic a cazut dupa meci.



Atunci iti dai seama, numai Dumnezeu poate sa mai faca ceva. Sa zicem ca e posibil ca punctul pe care l-am luat aseara, Dumnezeu face lucrui minunate cand face. Poate sa ii bata Botosaniul pe CFR si noua sa ne trebuiasca doar egalul cu Craiova. Copiii astia isi pot pierde emotia in meciul direct. Aseara am inceput sa jucam fotbal la 2-0. Si-asa 2-2 asta... prea mare noroc.



Nu meritam egalul de aseara. Ne-au facut praf, ne-au distrus. Am gresit ca am vrut sa-l schimb pe Vlad dupa meciul cu Craiova cand a luat golul ala de la Nistor. Am zis ca are emotii si l-am mai lasat ca am zis ca il distrugem daca il scot, dar nu trebuia sa-l las. S-a vazut experienta aseara... E portar tanar, o sa fie bun, dar are emotii.

Musi si Fulga trebuiau sa o bata pe CSA daca erau talentati, dar nu cred ca au jucat. Am vrut sa ma distrez cu CSA-ul ca sa pot sa-i tin pe loc, dar nu e suparare. Am vrut sa ii trimit acolo pe jucatori ca sa rad de ei, dar n-am putut. Nu e suparare, poate ii scoate Otopeniul si rad oricum. Mie imi place numele FCSB oricum, pot sa pun si Steaua, dar imi place FCSB ca inseamna Faci Ce Spune Becali. Mi-am pus business-ul la adapost si rad", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.