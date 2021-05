"E un jucator exploziv! Ar fi o dezamagire daca nu ar reusi asta!" Ce regreta sefii lui Sepsi dupa transferul lui Florin Stefan la FCSB

Gigi Becali a anuntat primele doua transferuri din aceasta vara ale FCSB-ului.

Dupa victoria celor de la CFR Cluj la Botosani, prin care ardelenii si-au adjudecat cel de-al patrulea titlu consecutiv, patronul FCSB-ului a vorbit despre transferurile lui Alexandru Cretu si Florin Stefan. Becali a spus ca a acceptat cerintele contractuale ale celor doi fotbalisti care se vor alatura echipei dupa finalul acestui sezon.

In aceasta dimineata, managerul general al celor de la Sepsi Sf. Gheorghe a comentat mutarea lui Florin Stefan la FCSB. Cornel Sfaiter a declarat ca se astepta ca fundasul sa se impuna in echipa lui Becali, caracterizandu-l drept un jucator exploziv si matur.

"Vazand ce se intampla la FCSB, cu Pantiru accidentat, ei au probleme in partea stanga, s-au gandit bine la Florin Stefan. Au mai fost discutii pentru el, dar a preferat sa ramana la noi. A fost o oferta si de la FCSB, dar el voia in strainatate. Nu a venit nicio oferta pentru el, iar acum e posibil sa ajunga la FCSB. Acum, a asteptat pana in ultima clipa o oferta din strainatate, dar nu s-a concretizat.

E o urma de regret ca nu luam bani pe el. La Campionatul European din 2019, a avut o prestatie excelenta, a debutat si la nationala mare. Credeam ca va fi constant in prestatii. Trebuia sa dea dovada de multa maturitate si constanta, dar asta nu s-a intamplat, a avut si unele accidentari care l-au tras in jos. Apoi, el n-a mai fost jucatorul de acum doua sezoane. Dar sunt sigur ca, daca va ajunge la FCSB, va fi bine pregatit fizic si va putea creste in joc. E un jucator exploziv, caruia ii place sa vina din spate, un jucator de atac. Sunt sigur ca se va impune la FCSB.

Nu-i va fi usor acolo, depinde de el. Trebuie sa se pregateasca. E alt nivel, te bati an de la la campionat. Important e ca el a jucat la nivelul unui Campionat European, are si rutina la nivel de Liga 1. E un jucator matur, cu o varsta buna, care a jucat la o echipa de playoff. Ar fi o dezamagire si pentru el sa nu se impuna la FCSB", a spus Cornel Sfaiter, pentru GSP.