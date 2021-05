EXCLUSIV | "Cred ca o sa jucam barajul cu Dinamo, dar nu vreau asta!" Patronul lui Sepsi se teme de "caini"! Ce spune despre urmatorul sezon

Laszlo Dioszegi a anuntat ce se va intampla cu Sepsi din sezonul urmator.

Principalul finantator al echipei covasnesne anunta ca deocamdata formatia sa nu se poate bate la titlu cu echipele mari, in principal din cauza diferentei de bugete, si spune ca sezonul urmator va fi unul foarte disputat, asteptandu-se ca Rapid, FCU Craiova si Dinamo sa fie pretendente serioase la calificarea in playoff.

"Da, sunt foarte bucuros. Dar, din pacate, avem un handicap. Daca reusim sa castigam cele doua meciuri si castiga si Craiova, noi beneficiem de rotunjire, iar ei nu. Da, ma refer si la meciul cu FCSB, si la meciul cu Poli Iasi, si cu Voluntari, in toate am condus si am fost egalati.

Noi avem exempe negative in fotbalul romanesc, care au crescut rapid, si peste un an nu au mai existat. E cel mai sanatos sa o iei pas cu pas. Nu, nu putem sa discutam despre titlu. Daca ai bani, poti sa visezi, dar nu avem noi de unde sa avem asa buget.

Cele 3 din fata au bani, acum sa vedem ce fac cele doua nou promovate, si Dinamo probabil o sa se intareasca. Eu nu vreau sa fiu pe prima pagina a ziarelor, vreau sa ajut echipa cu tot ce pot, din spate. Ar fi ceva extraordinar sa ne batem titlu, dar as fi hazardat sa anunt ca avem asta ca obiectiv.



Noi am discutat cu Leo Grozavu despre prelungirea contractului, dar sa treaca cele doua meciuri si in prima zi dupa terminarea sezonului vom termina discutiile. Eu pot sa spun ca 99,99% ramane la noi. Eu cred ca o sa jucam barajul de Europa cu Dinamo, ceea ce nu-mi doresc. Sper sa jucam cu Chindia, dar eu asa vad. Dinamo o sa bata azi si vom juca cu ei. Singurul avantaj e ca jucam acasa", a spus Laszlo Dioszegi la Ora Exacta in Sport.