Comedia tragica de la FCSB a lovit in DOUA minute: omul CFR-ului a taiat sansele de titlu, apoi o faza de aparare odioasa a costat-o golul 2! Dans dezlantuit in tribune al patronului de la Sepsi

FCSB a luat doua goluri in doua minute la Sfantu Gheorghe.

Mai intai, fotbalistul imprumutat de CFR Cluj la Sf. Gheorghe, pustiul Petrila, a punctat in minutul 69, dupa un assist superb, cu exteriorul al lui Golofca.

N-au trecut decat 135 de secunde pana la reusita a doua a echipei din Covasna, venita la capatul unei faze de uitat pentru FCSB. Intr-o aglomerare teribila, Purece a gasit o minge pentru Dumiter. Atacantul lui Sepsi nu avea prim-planul, dar Radunovic, disperat sa respinga, a trimis fix in piciorul adversarului, iar balonul a ricosat dincolo de Straton!

Ambii marcatori de la Sepsi sunt jucatori care se incadreaza in regula U21.

Patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, s-a dezlantuit in tribuna. Omul de afaceri a inceput sa danseze pe melodia 'Freed from Desire', lansata de Gala in 1996. Piesa a redevenit hit dupa Euro 2016, cand suporterii nord-irlandezi au transformat-o intr-un 'imn' dedicat atacantului Will Grigg.