BREAKING NEWS | Care este starea lui Ovidiu Popescu dupa accidentarea din meciul cu Sepsi! Cand ar putea reveni pe teren

Din articol Coman, inapoi la antrenamente

FCSB se confrunta cu numeroase accidentari in acest final de sezon.

Dupa ce Miron, Pantiru si Sut au devenit rand pe rand indisponibili pentru partidele din playoff, Ovidiu Popescu a fost scos si el accidentat de pe teren, in timpul meciului cu Sepsi, dupa ce a acuzat dureri la coapsa.

Potrivit Fanatik, durerile au fost si mai mari dupa meci, fotbalistul fortandu-si piciorul pentru catvea minute pana cand s-a oprit din alergat si a fost schimbat. Medicii de la echipa l-au trimis sa isi faca un RMN, Popescu riscand sa rateze astfel partida cu Universitatea Craiova. Daca problemele nu sunt grave, fotbalistul ar putea reveni la meciul cu CFR Cluj, programat saptamana viitoare.

La finalul partidei de la Sf. Gheorghe, antrenorul Toni Petrea a declarat ca problemele lui Ovidiu Popescu ar fi mai vechi, revenind acum si punand sub semnul intrebarii prezenta lui la ultimele meciuri din acest sezon.

In aceasta dimineata, Gigi Becali a anuntat la Pro X ca si Radunovic s-a accidentat dupa meciul cu Sepsi.

Coman, inapoi la antrenamente



Singura veste buna primita de staff-ul ros-albastrilor in ultima perioada este legata de revenirea cu Florinel Coman la antrenamente. Fotbalistul, care s-a accidentat in meciul Romania - Macedonia de Nord, a reluat alegarile usoare, insa are sanse minime de a mai prinde minute in vreun meci din acest final de campionat.

Pentru FCSB au mai ramas de disputat meciurile cu Universitatea Craiova (19 mai) si CFR Cluj (26 mai).