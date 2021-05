EXCLUSIV | "Sa puna toti mana pe pix si sa isi scrie demisia!" Suporterii FCSB-ului, revoltati dupa remiza cu Sepsi! Ce i-au transmis lui Gigi Becali

FCSB a remizat cu Sepsi, scor 2-2, si este aproape de a pierde titlul in Liga 1.

In aceasta dimineata, suporterii au comentat dur prestatia ros-albastrilor la Sf. Gheorghe si au cerut demisia celor din staff-ul echipei. Liderul fanilor FCSB-ului, Gheorghe Mustata, a declarat la Pro X ca nu exista repsect fata de suporteri si i-a cerut lui Gigi Becali sa investeasca in transferuri pentru a intari echipa.

"E afacerea dumnealui, vrea sa castige prin investitie, dar problema noastra e ca de 6 ani nu facem performanta. Daca dansul considera ca e ok asa, e in regula, dar trebuie sa tine cont si de suporteri. Noi suferim cel mai mult, noi ne luptam cu procesele, noi mergem sa ii incurajam...

Cand suntem suparati ca nu joaca nimeni nimic, in afara de 2-3 jucatori, nu putem sta pasivi. Daca parerea noastra nu e luata in considerare, vrem si noi sa mergem in numar mare la stadion. Ce rost are sa jucam in cupele europene? Cred ca ne putem spune si noi parerea la un meci. Cine stie, poate face vreun fotbalist o greseala si o sa inceapa toti suporterii sa il fluiere, sa il injure, sa dea cu torte.

Nu ii ajutam asa cu nimic, dar anul asta e ratat. Ce rost are sa mergem in cupele europene? Mai bine le cedam locul celor de la Sepsi. E o echipa care a demonstrat si cu noi, si cu CFR...

Faptul ca am avut noroc cu Straton in poarta, a demonstrat ca avem portar, dar a stat pana acum pe banca de rezerve...

Atata timp cat patronului nu i se spune cine si cum se pregateste, cine merita sa joace... Daca nimeni nu-si asuma lucrurile astea, nici noi nu o sa ne asumam daca vom da torte, daca vom fi sau nu alaturi de echipa. Sunt de acord ca jucatorii au nevoie de incurajarile noastre, dar parerea noastra nu trebuie sustinuta de jucatori? Noi nu suntem luati in calcul, nu isi cere nimeni scuze fata de suporteri.

Cand mai sunt doua etape si mai ai 10% sanse la titlu, sa iesi sa isi ceri scuze? L-am vazut pe domnul MM Stoica la discutii pe Facebook cu suporterii. A zis ca avem atacant dar e accidentat. Vukusic se antreneaza, dar cand s-a accidentat? A jucat 20 de minute. Cine isi asuma acest transfer?

Domnului Gigi Becali vrem sa ii transmitem sa faca echipa, sa transfere ca sunt bani si stie sa faca afaceri. Sa vanda si sa aduca jucatori. Iar pentru restul, sa isi asume esecul asta. Sa puna fiecare mana pe pix si sa scrie demisia. Ce sa mai faca aici? Sa stea si sa se uite la fotbalisti cum joaca?

Ar fi bine ca suporterii sa ramana alaturi de echipa, dar fiecare trebuie sa isi asume ce face. Daca un suporter da cu o torta, eu ca lider stiu de torta aia, nu? Daca un jucator nu face ce trebuie, managerul nu stie ce se intampla?

In afara de preparatorul fizic, care se vede ca munceste, nimeni nu mai are ce sa caute acolo. Faptul ca echipa nu joaca nimic acum la ora asta, nu leaga 4 pase, si nu isi asuma nimeni... Nici noi nu ne vom asuma. Ma duc sa ma vaccinez doar ca sa pot sa ma duc pe stadion. Imi fac vaccinul si imi fac si test.

Problema este ca nu au respect fata de suporteri. Nu exista respect fata de ceea ce facem noi", a declarat Gheorghe Mustata la Ora exacta in sport.