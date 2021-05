"Pfuuu, o sa vedem ce mai facem!" Toni Petrea, daramat dupa 2-2 cu Sepsi! "Sa vedem cu cine mai luptam acum!"

Toni Petrea nu stie pe ce jucatori se mai poate baza in ultimele doua etape, cand se decide titlul. In meciul cu Sepsi, l-a pierdut si pe Ovidiu Popescu.

Petrea a oftat la aproape fiecare intrebare care i-a fost adresata dupa Sepsi 2-2 FCSB. Despre Nedelcu, schimbat dupa 30 de minute, Petrea spune ca a fost accidentat si de aceea a renuntat la el.

Cele mai importantii pe care le-a dat antrenorul FCSB la finalul meciului (Digisport):

"E o dezamagirea sa nu reusesti sa castigi, in conditiile in care depindeam de noi pana acum. Sansele noastre pentru titlu depind de jocul adversarilor nostri. Ma bucur ca am reusit sa revenim de la 2-0, dar dezamagirea e mare, ne doream sa castigam in aceasta seara.

Nu pot sa gasesc explicatie pentru accidentari, dar am avut foarte multe probleme, ceva e in neregula. Sa vedem cat de grav este si la Ovidiu Popescu, nu ne asteptam sa iasa in minutul 47. Problemele astea ne-au dat peste cap. Incercam si luptam pana la capat, cat timp mai avem sanse matematic. Nu conteaza cati mai sunt, cum, trebuie sa luptam pana la capat. Vedem desfasurarea celorlalte partide.

Azi, Nedelcu a avut si o problema medicala, e ceva mai vechi, vad ca nu e refacut. Sa vedem ce se intampla in continuare. Cat mai sunt sanse, noi speram, vom incerca sa castigam meciurile."