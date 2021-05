"Am fost slabi, am aratat rau. Nu meritam nici egalul!" Olaru, reactie ireala dupa egalul cu Sepsi: "De la meci la meci mai cade cate un coleg!"

La fel ca majoritatea coechipierilor sai, Darius Olaru, unul dintre cei mai in forma jucatori de la FCSB in acest sezon, a facut un meci modest la Sf. Gheorghe.

Dupa joc, in zona de flash interviuri, Olaru a fost cat se poate de sincer in prinvinta jocului abia incheiat. Mijlocasul a spus ca FCSB n-ar fi meritat nici macar rezultatul de egalitate in fata lui Sepsi.

"Cred ca nu am facut un meci bun in seara asta. Si egalul e nemeritat, jocul n-a aratat deloc bine. Am aratat ca o echipa slaba din toate punctele de vedere. Ce sa facem? Nu mai stam la mana noastra, stam la mana Botosaniului. Speram sa-i incurce pe cei de la CFR, nu stiu, vedem ce va fi. Au fost multe meciuri intr-un timp foarte scurt.

De la meci la meci mai cade si cate un coleg. N-avem ce face, trebuie sa continuam sa speram si, cine stie? Campionatul nu s-a jucat in aceasta seara, am pierdut multe puncte usor. Am pierdut si in sezonul regulat, nu aici am pierdut campionatul", a spus Olaru la Digisport.