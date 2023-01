Fotbalistul, care a evoluat de-a lungul carierei sale fotbalistice pentru Dinamo București în perioada iulie 2018 - ianuarie 2022, a ajuns în cantonament în Antalya cu o echipă, Rakow, și va pleca cu alta, FCSB. Conducerea „roș-albaștrilor” a securizat revenirea lui Deian Sorescu în București, însă la FCSB de această dată, iar suma împrumutului ar fi undeva la 150.000 euro pe care-i vor primi cei de la Rakow.

A venit sau nu a venit soarele pe strada FCSB-ului? Reacții după ce fostul dinamovist, Deian Sorescu, a semnat cu gruparea „roș-albastră”

Surprinși sau nu, mai mulți foști antrenori sau nume sonore din fotbalul românesc au vorbit despre situația în care se află Deian Sorescu, proaspăt adus de FCSB. Iencsi a evidențiat că i-au plăcut evoluțiile jucătorului, Radunovic, că vrea să-l vadă pe teren, iar Gheorghe Mustață, liderul galeriei, a precizat că nu ține cont de istoricul fotbalistului. Fostul internațional român, Ilie Dumitrescu, a spus că „roș-albaștrii” au reușit un transfer excelent, prin aducerea lui Sorescu la echipă.

Adrian Iencsi: Nu m-a surprins. Da, Sorescu a fost un jucător important pentru Dinamo, dar să nu uităm că Dinamo, în perioada lui, nu a obținut performanțe notabile. El a devenit în scurt timp un lider. Și mie mi-au plăcut foarte mult evoluțiile lui, chiar dacă spre final au decurs într-un mod mai neplăcut lucrurile - să ne amintim și acel moment când i-a fost dat jos tricoul (Pro Arena - DETALII AICI).

Risto Radunovic: A fost o schimbare de cameră, dar e bine și pentru el că a ajuns la noi, noi suntem bucuroși că a venit și sper să se acomodeze cât mai repede. Noi vom da totul să îl primim foarte bine. E jucător de națională, nu trebuie să vorbim prea multe, eu sper să vorbească pe teren, să nu mai vorbim de el și să vedem statisticile (Conferință - DETALII AICI).

Gheorghe Mustață: Acum a semnat Sorescu cu Steaua (n.r - FCSB). Am discutat și eu cu băiatul la telefon. I-am spus și vă spun și vouă că pe noi nu ne interesează trecutul lui de la Dinamo. El niciodată nu a înjurat Steaua ca alții. Ceea ce i s-a întâmplat acolo, când i-au dat jos tricoul este urât, dar pe noi nu ne interesează acest aspect. Pe noi ne interesează acum doar de perioada lui de la Steaua (n.r - FCSB). Din partea noastră, Sorescu are tot sprijinul. Îi urăm mult succes și îl așteptăm să treacă cât mai repede la treabă (Prosport - DETALII AICI).

Ilie Dumitrescu: Eu consider că este un transfer extrem de inteligent. Suntem ancorați la campionatele importante. Pot să spun că Sorescu are calitatea necesară să îndeplinească postul de fundaș dreapta pe care a fost folosit și la echipa națională. Poți juca cu el și fundaș lateral dreapta, poți să ai un fundaș modern, are calitatea să participe eficient la faza ofensivă, centrare, driblinguri unu contra unu, poate intra între linii, îndeplinește toate calitățile și poate fi ancorat în tot ceea ce înseamnă ultimele tendințe din fotbal (Digi Sport - DETALII AICI).

Ion Crăciunescu: Mie mi se pare că e un pas înapoi pentru el. E o achiziție foarte bună pentru FCSB, dar, pentru el, când ai venit de la liderul Poloniei... Polonezii au rezultate mai bune decât noi. Mai e și o problemă de vestiar, cum te integrezi.Sunt multe lucruri peste care trebuie să treci ca să reușești acolo. Limba engleză este o obligație. Nu poți să mergi așa într-un colectiv. Dacă nu vorbești limba lor, măcar să vorbești o limbă de circulație mondială. Pentru FCSB este un câștig, pentru că este un jucător bun. E un câștig și la echipa națională. Sunt convins că se gândește și la națională (Digi Sport - DETALII AICI).

Basarab Panduru: Sunt surprins. Văd că s-a rezolvat, este un jucător bun. Unde va juca nu ştiu. Dacă rămâne Cordea, probabil că va juca fundaş dreapta. Vine cu un plus pentru FCSB, părerea mea! Pe mine să surprinde faptul că a plecat de acolo... Mă surprinde, mai ales, după ce s-a întâmplat cu Hanca. Are un avantaj mare: poţi să îl pui unde vrei, extremă stânga, fundaş dreapta etc. Momentan FCSB cred că l-a luat pentru postul de fundaş dreapta (Orange Sport - DETALII AICI).

Nana Falemi: E un fotbalist care mi-a plăcut de când juca pentru Dinamo - pentru atitudinea pozitivă în joc. Este genul de jucător cu multă energie, cu o dinamică foarte bună.Deian Sorescu joacă mereu în față, pe poartă. Are 25 de ani și, părerea mea este că încă nu a ajuns la apogeul carierei. Cred că la Steaua (n.r.: FCSB) va arăta și mai bine având alături jucători mai valoroși. Va duce un plus de consistență în jocul de atac și mai multă siguranță pe faza de apărare, alături de Șut, Olaru, Cordea și Octavian Popescu. M-aș bucura să îl văd jucând pentru FCSB (Sport.ro - DETALII AICI).

Iulian Miu: Era un jucător interesant. E bine ca acești jucători sa fie văzuţi. Îl ai pe Creţu şi pe Pantea acolo. E bine să joace de la mijloc în sus, poate. La Dinamo atunci nu prea erau jucători importanţi, acopereau un gol când juca fundaş dreapta. Este la bătaie cu cei doi, Creţu şi Pantea. Pantea are avantajul că clubul crede în el. (Orange Sport - DETALII AICI).

Ce a spus la prezentare Deian Sorescu

Internaționalul român a schimbat practic doar camerele de hotel în cantonamentul din Antalya, având în vedere că FCSB și Rakow erau cazate în același loc, iar la primul interviu le-a transmis fanilor de la FCSB că vrea să fie judecat în urma prestațiilor sale din teren, fără să se țină cont de trecutul său dinamovist.

„Mă simt bine și sunt nerăbdător să încep primul antrenament cu băieții. A fost ceva pe moment, nu m-am gândit că aș putea face schimbarea asta în cantonament, direct, dar repet: mă bucur că am reușit să vin la o echipă mare, cu un istoric foarte bogat și sper să facem treabă bună împreună.

Clar că nu mă așteptam (n.r - să se transfere la FCSB în cantonament), dar tot glumeam cu băieții. Ei tot ziceau: 'Hai, mă, te mai așteptăm mult?', dar eu nu mă așteptam. A fost ceva pe moment, de la o zi la alta și am ales împreună cu agentul să luăm o decizie”, a spus, printre altele, Deian Sorescu.

Sondajul cititorilor Sport.ro

„Se va impune Deian Sorescu la FCSB?” Peste 20.000 de cititori au votat la Sondajul Zilei de pe Sport.ro! Iar rezultatul este categoric: „Da, se va impune rapid”, cu peste 13.000 de voturi și o pondere de 63.56%. Răspunsul „Da, dar va avea nevoie de timp de adaptare”, a fost ales doar de 2.373 de oameni, în timp ce răspunsul „Nu” a primit 5.105 voturi.

Cifrele lui Deian Sorescu

Deian Sorescu și-a început cariera fotbalistică la ACS Poli, în 2017 a bifat apariții pentru SSU Poli, ca în vara anului 2018 să fie adus de Dinamo București liber de contract, moment în care cota sa pe piață, potrivit site-urilor de specialitate, era de 300.000 euro. După trei ani și jumătate petrecuți la „câinii roșii”, dar și un an, la Rakow, echipă la care a fost transferat pentru 800.000 euro în iarna lui 2022, Deian Sorescu este evaluat la nu mai puțin de 1.5 milioane de euro.

Cele mai multe apariții le-a bifat la formația din Ștefan cel Mare, Dinamo București. Acolo, Deian Sorescu și-a început recitalul cu 134 de apariții în echipamentul „câinilor roșii”, strângând puțin peste 11.000 de minute. În 29 de situații a reușit să se impună pe tabela de marcaj. De asemenea, Deian Sorescu a oferit 26 de assisturi, a strâns 35 de cartonașe galbene și un singur cartonaș roșu.