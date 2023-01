Sorescu, pentru care FCSB a plătit 150.000 de euro, a fost împrumutat până la finalul sezonului de la Rakow. În cazul în care vor dori să îl transfere definitiiv, bucureștenii vor trebui să achite încă un milion de euro.

Deian Sorescu, după transferul la FCSB: "Vreau să fiu primit și judecat după evoluții, nu după trecutul meu"

Internaționalul român a schimbat practic doar camerele de hotel în cantonamentul din Antalya, având în vedere că FCSB și Rakow erau cazate în același loc, iar la primul interviu le-a transmis fanilor de la FCSB că vrea să fie judecat în urma prestațiilor sale din teren, fără să se țină cont de trecutul său dinamovist.

"Mă simt bine și sunt nerăbdător să încep primul antrenament cu băieții. A fost ceva pe moment, nu m-am gândit că aș putea face schimbarea asta în cantonament, direct, dar repet: mă bucur că am reușit să vin la o echipă mare, cu un istoric foarte bogat și sper să facem treabă bună împreună.

Clar că nu mă așteptam (n.r - să se transfere la FCSB în cantonament), dar tot glumeam cu băieții. Ei tot ziceau: 'Hai, mă, te mai așteptăm mult?', dar eu nu mă așteptam. A fost ceva pe moment, de la o zi la alta și am ales împreună cu agentul să luăm o decizie.

Pe plan profesional vreau să am continuitate, așa cum am avut în ultima parte în campionatul Poloniei, unde am avut evoluții bune, vorbesc din punct de vedere statistic. Cu echipa vreau să ne atingem obiectivul și să luptăm acolo sus. Nu vreau să vorbesc de pe acum pentru că mai este drum lung, mai sunt etape până la terminarea sezonului regulat, iar apoi vom începe play-off-ul.

Sper să fiu la fel de bine primit de fani așa cum am fost primit de colegi. Vreau să fiu primit și judecat după evoluții, nu după trecutul meu, nu după echipa la care am fost. Sunt jucător profesionist și îmi fac treaba la orice echipă voi fi", a spus Sorescu, pentru FCSB TV.

134 de meciuri, 29 de goluri și 26 de pase decisive a strâns Sorescu în tricoul lui Dinamo

22 va fi numărul lui Sorescu de la FCSB, același pe care l-a avut și la Dinamo sau Rakow

Gheorghe Mustață: "Am vorbit cu Sorescu la telefon. Nu ne interesează trecutul lui de la Dinamo"

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord de la FCSB, a comentat transferul fostului dinamovist Deian Sorescu (25 de ani) la vicecampioana României.

Internaționalul român a petrecut trei ani și jumătate la Dinamo, fiind chiar și căpitan echipei din "Ștefan cel Mare" în una dintre cele mai dificile perioade din istoria clubului. Totuși, galeria lui FCSB nu va avea nicio problemă cu trecutul lui Sorescu, spune Mustață, care a dezvăluit că a avut și o discuție în acest sens cu fotbalistul.

"Acum a semnat Sorescu cu Steaua (n.r - FCSB). Am discutat și eu cu băiatul la telefon. I-am spus și vă spun și vouă că pe noi nu ne interesează trecutul lui de la Dinamo. El niciodată nu a înjurat Steaua ca alții. Ceea ce i s-a întâmplat acolo, când i-au dat jos tricoul este urât, dar pe noi nu ne interesează acest aspect.

Pe noi ne interesează acum doar de perioada lui de la Steaua (n.r - FCSB). Din partea noastră, Sorescu are tot sprijinul. Îi urăm mult succes și îl așteptăm să treacă cât mai repede la treabă", a spus Gheorghe Mustață, pentru Prosport.