A plecat de pe stadion cand CFR avea 1-0 si l-a facut praf pe Becali: "El a facut schimbarile, a pierdut campionatul!" VIDEO

FCSB 1-1 CFR / Bogdan Planic a reusit un gol urias pentru stelisti in prelungirile derby-ului cu CFR.

Dumitru Dragomir a plecat dezamagit de pe National Arena, la scorul de 1-0 pentru CFR. Fostul sef de la LPF l-a criticat pe Becali pentru schimbarea lui Budescu si a criticat jocul echipei lui Dica.

"N-am vazut de mult un meci mai urat decat asta. Cred ca CFR a castigat. Petrescu e antrenor de rezultat. Iar Steaua a jucat la meci egal? Vai de mama lor. Steaua n-a jucat nimic. Nici CFR n-a jucta nimic, dar era in deplasare. Petrescu a fost deasupra. Dica a gresit cand a jucat la meci egal. S-a jucat titlul. In meci ca asta il las pe Budescu. E un jucator care are echipa incrtedere in el. Daca a facut-o Dica a gresit, daca a facut-o Gigi mai mare greseala. Gigi cred ca a facut-o", spunea Dumitru Dragomir la iesirea din stadion, cand CFR conducea cu 1-0.