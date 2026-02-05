FCSB și FC Botoșani și-au dat joi seară întâlnire în etapa #25 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul a avut loc pe Arena Națională, iar termometrele indicau 7 grade Celsius în momentul în care a început duelul.

Schimbare de ultim moment în primul ”11” al lui FCSB! Ce s-a întâmplat cu câteva minute înainte să înceapă meciul cu Botoșani

În formula de start a fost anunțat, inițial, Siyabonga Ngezana, care trebuia să facă parteneriat în centrul defensivei cu Andre Duarte. Doar că fotbalistul s-a ”rupt” cu câteva minute înainte să înceapă meciul.

Iar FCSB a făcut o schimbare de ultim moment în primul ”11”. Danijel Graovac, care a fost integralist cu Fenerbahce și Csikszereda Miercurea Ciuc, a fost introdus în locul sud-africanului.

Echipele de start

FCSB: Matei Popa – V. Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Thiam

Rezerve: Târnovanu, Zima, Ngezana, Dawa, Bîrligea, Joao Paulo, M. Toma, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa

Antrenor: Elias Charalambous

FC Botoșani: Anestis - Pavlovic, Miron, Diaw, Creț - Bordeianu, Petro - Mitrov, Aldair, Mailat - E. Lopez

Rezerve: Kukic, Adams, Suta, Papa, E. David, A. Dumitru, M. Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, Ongenda, Kovtaliuk

Antrenor: Leo Grozavu