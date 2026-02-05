Sorana Cîrstea (36 WTA) s-a calificat fără set pierdut în semifinalele Transylvania Open 2026.
La 36 de ani fără 2 luni, sportiva din țara noastră a eliminat din competiție câștigătoarea de anul trecut. Victoria a venit la 24 de ore după ce Cîrstea i-a administrat un 6-1, 6-0 Tamarei Zidansek, fostă semifinalistă la Roland Garros.
Sorana Cîrstea, victorie în minimum de seturi și contra campioanei în exercițiu
În meciul din sferturi, jucat sub privirile Simonei Halep, Cîrstea s-a impus scor 7-5, 6-4, după două ore și trei minute de joc.
Urmărită de Ion Țiriac, Ilie Năstase și Horia Tecău, Sorana Cîrstea a jucat un tenis încântător, cu precădere în primul set, care a fost cel mai bun jucat până acum, în ediția 2026 a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.
Pentru un loc în finala întrecerii, Sorana Cîrstea își va măsura forțele cu jucătoarea mai bună din meciul Yue Yuan (130 WTA) și Daria Snigur (144 WTA).
Tenis de forță, în care Sorana Cîrstea a triumfat datorită unei condiții fizice mai bune
Într-un joc de forță și numeroase game-uri ajunse la deuce, Cîrstea și Potapova au oferit publicului clujean un spectacol de înaltă calitate, demn de un turneu de mare șlem.
În primul set, Cîrstea și-a adjudecat manșa, reușind un break în plus (3-2) în final, arătând că este mai puternică, din punct de vedere fizic, decât adversara sa.
Avantajul fizic a devenit evident în setul secund, când a fost accentuat de un avantaj psihologic procurat de Cîrstea, printr-un break care a distanțat-o la 3-1.
Dar Potapova a câștigat un game care a văzut șapte egalități la 40 și a rămas în meci, luptându-și șansa până la capăt.
La scorul de 5-4, Potapova a salvat două mingi de meci, jucând curajos, dar nu a mai putut face nimic la a patra oportunitate avută de româncă.
Încurajată puternic de o sală care a simțit miza meciului, Sorana Cîrstea a încheiat seara cu lacrimi în ochi și recunoscătoare pentru sprijinul care i-a fost oferit în meciul contra campioanei de la Cluj-Napoca din 2025.
Șansă uriașă de finală pentru Cîrstea, în turneul WTA de la Cluj-Napoca
Având în vedere că a trecut deja de numărul 58 mondial, Sorana Cîrstea se poate aștepta la un meci mai dificil doar în finala competiției, conform clasamentului mondial, și numai în cazul în care Emma Răducanu (30 WTA) va reuși să treacă de Oleksandra Oliynykova (91 WTA), în prima semifinală.