Sorana Cîrstea (36 WTA) s-a calificat fără set pierdut în semifinalele Transylvania Open 2026.

La 36 de ani fără 2 luni, sportiva din țara noastră a eliminat din competiție câștigătoarea de anul trecut. Victoria a venit la 24 de ore după ce Cîrstea i-a administrat un 6-1, 6-0 Tamarei Zidansek, fostă semifinalistă la Roland Garros.

Sorana Cîrstea, victorie în minimum de seturi și contra campioanei în exercițiu

În meciul din sferturi, jucat sub privirile Simonei Halep, Cîrstea s-a impus scor 7-5, 6-4, după două ore și trei minute de joc.

Urmărită de Ion Țiriac, Ilie Năstase și Horia Tecău, Sorana Cîrstea a jucat un tenis încântător, cu precădere în primul set, care a fost cel mai bun jucat până acum, în ediția 2026 a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Pentru un loc în finala întrecerii, Sorana Cîrstea își va măsura forțele cu jucătoarea mai bună din meciul Yue Yuan (130 WTA) și Daria Snigur (144 WTA).

