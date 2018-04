Becali: "70% suntem campioni! Kovacs e arbitru mare!" Mesaj pentru Budescu si Alibec dupa remiza de TITLU cu CFR!

FCSB 1-1 CFR / Gigi Becali a iesit usurat de pe National Arena. FCSB a iesit cu o remiza uriasa din derby si e favorita la campionat.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Becali spune ca FCSB a jucat slab in repriza a doua, insa a avut noroc cu reusita lui Planic din prelungiri. Si arbitrul Kovacs l-a multumit pe Becali.

"Am avut emotii mari pana au marcat ei golul, dupa ce au marcat am zis asta e. E fotbal, ce sa mai. Apoi am avut ganduri, am zis ca poate nu ma lasa Maica Domnului, m-am rugat la sfinti. Macar un egal sa fie si m-a ascultat si mi-a dat. Astazi nu mai credeam. Am zis poate nu merit. Am egalat cu un gol cat un cmapionat. Inca nu e terminat, avem golaveraj +5 peste ei, nu au cum sa dea cu Viitorul si Astra 5 goluri. Jocul echipei, sunt multumit in prima repriza. A doua repriza ei au avut un plus. In prima repriza noi trebuia sa marcam, a fost un Budescu care n-a fost in forma, nici Gnohere, a fost meci de mare lupta. Noi am avut un plus in prima repriza, in a doua repriza nu am jucat mai nimic. Ei au fost mai motivati, a fost prea multa incrancenare, emotie, teama.

Nu mai conteaza acum Alibec, sau cine a pasat. Noi suntem pe primul loc, avem doua puncte, ne permitem sa facem un egal. 2-2 nu era bine, 0-0; 1-1 era bine. Daca zicea cineva inainte, semnam cu ochii inchisi pentru 1-1. 70% e decis titlul. Ei mai au 30% sanse. Eu am incredere in Craiova si Astra, aia cu 24.000 o sa o rezolve. Am incredre in Craiova.

Mai conteaza Budescu sau Vasilescu? Conteaza ca am egalat si azi dupa meciul asta suntem pe primul loc cu 2 puncte avans. Suntem cu o mana pe trofeu.

Arbitrajul mi s-a parut extraordinar, nu ai ce sa reprosezi. Ei cereau 11m, nu se cere. Daca esti arbitru destept nu dai. Si nu a dat. Bine a facut. Arbitru mare Kovacs. E mare arbitru, am zis si inainte", a declarat Becali.