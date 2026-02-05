Filipe Coelho le-a spus elevilor săi ce trebuie să facă după Craiova - Oțelul 1-0: „A fost un meci dificil”

FCSB - FC Botoșani 2-1, ACUM pe Sport.ro. Olaru marchează, iar roș-albaștrii sunt din nou în avantaj

Giannis Anestis (34 de ani) a reușit o paradă de senzație în partida FCSB - FC Botoșani, prin care a evitat deschiderea scorului.

Giannis Anestis, reflex de senzație în FCSB - FC Botoșani

În minutul 10 al confruntării de pe Arena Națională, Juri Cisotti a trimis un șut în forță din interiorul careului oaspeților. Anestis a avut o paradă de excepție, iar tabela a rămas intactă.

Giannis Anestis se numără printre cei mai buni portari din Superliga României. Reflexele sale l-au făcut pe grec să scape fără gol în nouă partide din 22, în primul eșalon, în stagiunea curentă.

Echipele de start din FCSB - FC Botoșani

Partida FCSB - FC Botoșani din etapa cu numărul 25 din Superliga este LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30.