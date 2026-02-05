Giannis Anestis (34 de ani) a reușit o paradă de senzație în partida FCSB - FC Botoșani, prin care a evitat deschiderea scorului.
Giannis Anestis, reflex de senzație în FCSB - FC Botoșani
În minutul 10 al confruntării de pe Arena Națională, Juri Cisotti a trimis un șut în forță din interiorul careului oaspeților. Anestis a avut o paradă de excepție, iar tabela a rămas intactă.
Giannis Anestis se numără printre cei mai buni portari din Superliga României. Reflexele sale l-au făcut pe grec să scape fără gol în nouă partide din 22, în primul eșalon, în stagiunea curentă.
Echipele de start din FCSB - FC Botoșani
Partida FCSB - FC Botoșani din etapa cu numărul 25 din Superliga este LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30.
- FCSB (4-2-3-1): Matei Popa - V. Crețu, Duarte, Ngezana, Radunovic - Lixandru, Fl. Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Thiam
- Rezerve: Târnovanu, Zima, Graovac, Dawa, Bîrligea, Joao Paulo, M. Toma, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa
- Antrenor: Elias Charalambous
- FC Botoșani: Anestis - Pavlovic, Miron, Diaw, Creț - Bordeianu, Petro - Mitrov, Aldair, Mailat - E. Lopez
- Rezerve: Kukic, Adams, Suta, Papa, E. David, A. Dumitru, M. Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, Ongenda, Kovtaliuk
- Antrenor: Leo Grozavu